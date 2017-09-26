Пилот погиб при падении легкомоторного самолета в реку под Костромой

В Костромской области упал легкомоторный самолет. Жертвой катастрофы стал пилот.
Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения борта. Частный легкомоторный самолет рухнул в реку Кешка неподалеку от деревни Татарское в Костромской области. В результате ЧП погиб пилот.
В МЧС подтвердили, что одноместный самолет упал в реку в районе дамбы в Нерехтском районе. По данным ведомства, это был самодельный летательный аппарат, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области: «Самодельный самолет упал посередине реки, на место происшествия вызваны спасатели-водолазы».
В отделении ДОСААФ в свою очередь отметили, что этот самолет не принадлежал к их организации и о полете, который закончился крушением, им ничего не известно.
В МЧС подтвердили, что одноместный самолет упал в реку в районе дамбы в Нерехтском районе. По данным ведомства, это был самодельный летательный аппарат, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области: «Самодельный самолет упал посередине реки, на место происшествия вызваны спасатели-водолазы».
В отделении ДОСААФ в свою очередь отметили, что этот самолет не принадлежал к их организации и о полете, который закончился крушением, им ничего не известно.
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