Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии. Бурятия, жилье, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

    Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

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    Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

    Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

    Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

      В бурятском поселке Северомуйск десятки семей, которые потеряли свои дома при пожаре, принесли в мэрию матрасы, одеяла, подушки и устроились на ночлег. Еще год назад их поставили в очередь и пообещали в скором времени выделить квадратные метры, но погорельцы опасаются, что вторую зиму подряд им придется встречать, по сути, на улице.

      В июне 2016 года в результате лесных пожаров в частном секторе Северомуйска сгорели 24 дома. Погорельцам выплатили компенсацию, но этих денег хватило лишь на несколько месяцев аренды жилья. Ключи от новых домов обещали выдать к началу 2017 года, но люди до сих пор ждут.

      Погорельцы просили, ругались, самые отчаянные объявляли голодовку, а теперь кочуют с матрасами из одного присутственного места в другое в надежде, что чиновники постесняются такого соседства.

      Людям пообещали, что в ближайшие дни дело наконец сдвинется с мертвой точки: на жилье якобы уже выделили 14 млн рублей. Впрочем, погорельцы не спешат покидать администрацию.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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