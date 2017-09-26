Бурятские погорельцы поселились в коридорах мэрии

В бурятском поселке Северомуйск десятки семей, которые потеряли свои дома при пожаре, принесли в мэрию матрасы, одеяла, подушки и устроились на ночлег. Еще год назад их поставили в очередь и пообещали в скором времени выделить квадратные метры, но погорельцы опасаются, что вторую зиму подряд им придется встречать, по сути, на улице.

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В июне 2016 года в результате лесных пожаров в частном секторе Северомуйска сгорели 24 дома. Погорельцам выплатили компенсацию, но этих денег хватило лишь на несколько месяцев аренды жилья. Ключи от новых домов обещали выдать к началу 2017 года, но люди до сих пор ждут.



Погорельцы просили, ругались, самые отчаянные объявляли голодовку, а теперь кочуют с матрасами из одного присутственного места в другое в надежде, что чиновники постесняются такого соседства.



Людям пообещали, что в ближайшие дни дело наконец сдвинется с мертвой точки: на жилье якобы уже выделили 14 млн рублей. Впрочем, погорельцы не спешат покидать администрацию.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».