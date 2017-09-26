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    Во второй тур выборов президента РАН вышли академики Сергеев и Нигматулин

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    Во второй тур выборов президента РАН вышли академики Сергеев и Нигматулин

    Во второй тур выборов президента РАН вышли академики Сергеев и Нигматулин

    Члены Российской академии наук не смогли выбрать президента с первого раза. По этой причине назначен второй тур голосования.

    Ни один из претендентов на пост президента Российской академии наук не смог преодолеть минимальный порог на победы в первом туре — набрать более 50% голосов общего собрания. Таким образом, на выборах назначен второй тур, в который вышли два академика, получившие наибольшее количество голосов в свою поддержку.

    В пресс-службе РАН сообщили, что за пост президента академии теперь будут бороться академики Роберт Нигматулин и Александр Сергеев, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба РАН: «Состоится второй тур, в нем примут участие академики Сергеев и Нигматулин».

    Между тем источник ТАСС, близкий к руководству академии, сообщает, что пока Сергеев значительно опережает остальных кандидатов. Как ожидается, второй тур пройдет сегодня же. Результаты будут объявлены после 16:00.

    Всего на пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Голосование первого тура открылось сегодня в здании Российской академии наук в 10:00.

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