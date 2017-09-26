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    Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, мосты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

    Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

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    Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

    Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

    Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

      В Сирии российские специалисты установили мост через Евфрат под постоянными обстрелами.

      Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, устанавливать переправу было непросто. Во-первых, боевики практически беспрерывно вели и ведут минометный огонь по мосту. Во-вторых, стремительные воды Евфрата и осыпающиеся песчаные берега осложнили работу.

      Работали 24 часа в сутки, одна бригада автодорожных рабочих сменяла другую, и вот уже 210 метров моста соединили два берега Евфрата. Остался последний этап монтажных работ.

      По мосту будут переправляться новые подразделения сирийской армии, чтобы завершить разгром боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка).

      Подробности — в репортаже.

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