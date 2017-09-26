Российские военные под огнем террористов возвели мост через Евфрат

В Сирии российские специалисты установили мост через Евфрат под постоянными обстрелами.

Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, устанавливать переправу было непросто. Во-первых, боевики практически беспрерывно вели и ведут минометный огонь по мосту. Во-вторых, стремительные воды Евфрата и осыпающиеся песчаные берега осложнили работу.



Работали 24 часа в сутки, одна бригада автодорожных рабочих сменяла другую, и вот уже 210 метров моста соединили два берега Евфрата. Остался последний этап монтажных работ.



По мосту будут переправляться новые подразделения сирийской армии, чтобы завершить разгром боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка).



Подробности — в репортаже.

