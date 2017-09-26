Скандальный блогер-бодибилдер опасается за свою жизнь из-за ненавистников в Интернете

Эпатажный бодибилдер Александр Шпак собрал волю в кулак и обратился в полицию. Блогер всерьез боится за свою жизнь, так как он стал мишенью для хейтеров. Критика его образа жизни и вкусовых предпочтений давно перестала волновать Шпака, но некоторые сообщения оставить без внимания невозможно.

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Если раньше на все комментарии миллиона своих фолловеров Александр Шпак с супругой отвечали сами, сейчас популярный блогер и бодибилдер каждое новое сообщение готов продемонстрировать людям в форме. Интернет-деятель, посты которого собирают десятки миллионов просмотров в неделю, неожиданно оброс не менее внушительной армией так называемых хейтеров — ненавистников.



Александр Шпак, блогер: «Угрозы совершенно простые: угрозы расправой, угрозы физического воздействия, вплоть до лишения жизни. Эти угрозы поступали достаточно часто. Эти люди следят постоянно, потому что они знают, что супруга у меня ходит в магазин одна».



Угрозы на блогера посыпались совсем недавно, как только он перебрался из Петербурга в столицу. А ведь ломать стереотипы и самовыражаться всем врагам назло Александр решился много лет назад. Перманентный макияж и татуировка на всем теле позволили бодибилдеру вмиг снискать бешеную популярность. Именно это, по мнению супруги Александра Ирины, злит менее удачливых интернет-пользователей.



Александр Шпак: «Мы пришли сегодня на Петровку, 38, чтобы подать заявление в полицию. В последнее время у нас появились проблемы, особенно после переезда в Москву. Определенная группа лиц по предварительному сговору занимается сбором информации о нас, занимается определенной травлей. И делают они это давно».



Подробности — в видеоматериале.