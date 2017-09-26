Сати Казанова исполнила мечту участницы «Ты супер! Танцы»

В субботу, 30 сентября, зрители НТВ увидят пятый конкурсный день конкурса «Ты супер! Танцы». Проект продолжает исполнять детские мечты. Поддержать конкурсантку Настю Матвееву из поселка Селегинска в республике Бурятия пришла певица Сати Казанова.
11-летняя конкурсантка живет в приемной семье с мамой и папой, которые любят ее и во всем поддерживают. Настя Матвеева занимается танцами всего полтора года, но уже показывает хорошие результаты. На первом этапе отборочного тура она выступила с индийским народным танцем.
Перед ответственным выступлением в первом туре к Насте приехала Сати Казанова. Певица сама принимала участие в разных конкурсах и телевизионных проектах, поэтому знает, как поддержать начинающего артиста в момент дебюта на большой сцене.
Казанова исполнила одну из самых популярных песен своего репертуара, под которую все члены звездного жюри исполнили зажигательный танец. Кроме того, Сати подарила девочке исполнение заветной мечты — поездку в Сочи вместе с приемными родителями.
Сати Казанова, певица: «Больше всего я оценила в Насте ее стремление, желание добиться новых высот. Я занималась индийскими танцами и знаю, что это очень сложное направление: в нем каждое движение, каждый взгляд имеет свое особое значение, и все это должно быть отточено. Именно то, с каким вдохновением она танцует, впечатлило меня больше всего.
Идея проекта „Ты супер! Танцы“ очень мудра и потому близка мне. Когда у маленького человека непростая судьба, но он талантлив, перспективен, ему нужно дать то, что сможет излечить его раненое сердечко, то, благодаря чему он сможет раскрыть себя полностью. Зачастую лучшее, что мы можем дать ему, — это возможность творить. Ничто не лечит так, как искусство, музыка. Творчество — это самое безопасное и самое прекрасное выражение всех чувств, в том числе и боли».
Увидеть встречу Насти Матвеевой и Сати Казановой зрители проекта «Ты супер! Танцы» смогут уже в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Перед ответственным выступлением в первом туре к Насте приехала Сати Казанова. Певица сама принимала участие в разных конкурсах и телевизионных проектах, поэтому знает, как поддержать начинающего артиста в момент дебюта на большой сцене.
Казанова исполнила одну из самых популярных песен своего репертуара, под которую все члены звездного жюри исполнили зажигательный танец. Кроме того, Сати подарила девочке исполнение заветной мечты — поездку в Сочи вместе с приемными родителями.
Сати Казанова, певица: «Больше всего я оценила в Насте ее стремление, желание добиться новых высот. Я занималась индийскими танцами и знаю, что это очень сложное направление: в нем каждое движение, каждый взгляд имеет свое особое значение, и все это должно быть отточено. Именно то, с каким вдохновением она танцует, впечатлило меня больше всего.
Идея проекта „Ты супер! Танцы“ очень мудра и потому близка мне. Когда у маленького человека непростая судьба, но он талантлив, перспективен, ему нужно дать то, что сможет излечить его раненое сердечко, то, благодаря чему он сможет раскрыть себя полностью. Зачастую лучшее, что мы можем дать ему, — это возможность творить. Ничто не лечит так, как искусство, музыка. Творчество — это самое безопасное и самое прекрасное выражение всех чувств, в том числе и боли».
Увидеть встречу Насти Матвеевой и Сати Казановой зрители проекта «Ты супер! Танцы» смогут уже в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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