«Котлеты из забегаловок»: сенаторы пожаловались на еду в Совфеде

Сенаторы Совета Федерации пожаловались на некачественную и дорогую еду, подаваемую им на обед.
Как передает ТАСС, комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности намерен пригласить на свое заседание руководителя комбината питания СФ, чтобы обсудить качество и цены на обеды в верхней палате парламента. Такое решение принято во вторник на заседании комитета.
От лица сенаторов выступила первый зампред комитета Светлана Горячева, которая возмутилась соотношением цены и качества блюд, подаваемых на обед.
Светлана Горячева: «Что у нас тут? Полуфабрикаты, которые где-то закупаются, а потом нам жарят их и по сверхвысоким ценам продают, или все же специалисты готовят эту еду? За лето ко мне столько подходили и говорили, что это невозможно».
Она предложила выделить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы «ходил и смотрел, что же там (в столовой) подается, почему много этих котлет, которые в любой забегаловке можно за копейки купить, а тут это все стоит сверхдорого».
Светлана Горячева: «Такое впечатление, что это все где-то закупается, привозится и полуфабрикаты эти поджариваются. Давайте все же займемся еще немножко и качеством питания. Кабинет и площади это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим».
Ее поддержал зампред комитета Владимир Полетаев, отметивший, что необходимо провести заседание комитета и пригласить на него нового руководителя комбината питания. Отметим, что новый директор стал уже пятым за этот год.
От лица сенаторов выступила первый зампред комитета Светлана Горячева, которая возмутилась соотношением цены и качества блюд, подаваемых на обед.
Светлана Горячева: «Что у нас тут? Полуфабрикаты, которые где-то закупаются, а потом нам жарят их и по сверхвысоким ценам продают, или все же специалисты готовят эту еду? За лето ко мне столько подходили и говорили, что это невозможно».
Она предложила выделить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы «ходил и смотрел, что же там (в столовой) подается, почему много этих котлет, которые в любой забегаловке можно за копейки купить, а тут это все стоит сверхдорого».
Светлана Горячева: «Такое впечатление, что это все где-то закупается, привозится и полуфабрикаты эти поджариваются. Давайте все же займемся еще немножко и качеством питания. Кабинет и площади это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим».
Ее поддержал зампред комитета Владимир Полетаев, отметивший, что необходимо провести заседание комитета и пригласить на него нового руководителя комбината питания. Отметим, что новый директор стал уже пятым за этот год.
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