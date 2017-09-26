Список стартовых площадок и построенных домов по программе реновации

Московская программа реновации жилья НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

1. Пресненский Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, вл. 62. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 13. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 44. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 55. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 66. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 77. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 88. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 99. Бескудниковский район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 1010. Дмитровский Дмитровский район, Долгопрудная ул. , д. 1211. Дмитровский Дмитровский район, Долгопрудная ул. , д. 712. Коптево район Коптево, Соболевский проезд, д. 20 Б13. Тимирязевский Тимирязевская ул. , вл. 814. Бабушкинский район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, корп. 215. Бабушкинский район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 3916. Бабушкинский район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, вл. 4117. Бабушкинский район Бабушкинский, ул. Коминтерна, вл. 1218. Северное Медведково район Северное Медведково, ул. Полярная, д. 2219. Северное Медведково район Северное Медведково, проезд Шокальского, вл. 27, корп. 220. Северное Медведково район Северное Медведково, Заревый проезд, вл. 9–1121. Северное Медведково район Северное Медведково, проезд Шокальского, д. 3322. Северный район Северный, Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 3А23. Северный район Северный, Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 9А24. Южное Медведково район Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, корп. 3825. Южное Медведково район Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, корп. 3926. Северное Измайлово район Северное Измайлово, кв. 49, 50, корп. 227. Северное Измайлово район Северное Измайлово, ул. 5-я Парковая, д. 62, корп.1 и корп. 2Присвоенный адрес: 5-я Парковая ул. , д. 62 Б28. Северное Измайлово район Северное Измайлово, мкр. 80 (29. Кузьминки район Кузьминки, кв. 115, корп. 1630. Нижегородский шоссе Фрезер, д. 7/231. Текстильщики район Текстильщики, кв. 110, 111, Артюхиной ул. , вл. 24 А 32. Текстильщики ул. Артюхиной, д. 28 А33. Москворечье-Сабурово район Москворечье-Сабурово, ул. Борисовские пруды, д. 7, корп. 234. Нагатинский Затон район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 1935. Нагатинский Затон район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 136. Академический район Академический, кв. 12, корп. 1037. Академический район Академический, кв. 12, корп. 1138. Коньково район Коньково, кв. 44–47, корп. 1139. Коньково район Коньково, кв. 44–47, корп. 1240. Коньково район Коньково, кв. 44–47, корп. 1441. Котловка район Котловка, кв. 18, корп. 642. Котловка район Котловка, кв. 18, корп. 843. Котловка район Котловка, Нагорная ул. , вл. 13, корп. 2, 344. Южное Бутово район Южное Бутово, кв. 1, корп. 1345. Южное Бутово район Южное Бутово, кв. 2, корп. 2446. Можайский район Можайский, кв. 78–80, ул. Красных Зорь, корп. 1, 247. Можайский Можайский район, ул. Гжатская, вл. 1648. Очаково-Матвеевское район Очаково-Матвеевское, Аминьевское шоссе (между Аминьевским шоссе и Нежинской ул. )49. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 1250. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12А51. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 3552. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 32–33, корп. 5453. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 32, 33, корп. 77–154. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 2455. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 2656. Проспект Вернадского проспект Вернадского, кв. 34, 35, корп. 2757. Фили-Давыдково район Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 358. Фили-Давыдково район Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 1859. Северное Тушино район Северное Тушино, ул. Свободы, вл. 67, корп. 560. Басманный Бакунинская ул. , вл. 6061. Басманный район Басманный, Посланников пер., вл. 18 — Старокирочный пер., вл. 562. Красносельский кв. 998, район Красносельский, д. 2/1, стр. 1,263. Красносельский кв. 998, район Красносельский, Русаковская ул. , д. 664. Таганский ул. Мельникова, д. 265. Бескудниковский район Бескудниковский, кв. 8, 9, корп. 166. Бескудниковский район Бескудниковский, кв. 8, 9, корп. 2067. Войковский район Войковский, Нарвская ул. , вл. 568. Головинский район Головинский, Авангардная ул. , вл. 1069. Головинский район Головинский, Флотская ул. , вл. 68, корп. 170. Головинский район Головинский, Флотская ул. , вл. 68, корп. 271. Головинский район Головинский, Онежская ул. , вл. 35, корп. 572. Головинский район Головинский, Онежская ул. , вл. 35, корп. 673. Головинский район Головинский, Кронштадтский бульвар, вл. 5574. Головинский район Головинский, Смольная ул. , вл. 2175. Западное Дегунино район Западное Дегунино, Ангарская ул. , д. 3376. Западное Дегунино район Западное Дегунино, Базовская ул. , вл. 1577. Западное Дегунино район Западное Дегунино, ул. Талдомская, вл. 178. Коптево район Коптево, 3-й Новомихайловский проезд, вл. 8, корп. 179. Тимирязевский район Тимирязевский, Астрадамская ул. , вл. 9А80. Тимирязевский район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, вл. 5581. Алексеевский район Алексеевский, ул. Староалексеевская, вл. 382. Бутырский район Бутырский, мкр. 78, корп. 6683. Бутырский район Бутырский, ул. Руставели, вл. 3, корп. 484. Лосиноостровский район Лосиноостровский, ул. Изумрудная, вл. 26А85. Лосиноостровский район Лосиноостровский, мкр. 3, корп. 5386. Лосиноостровский район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, вл. 1387. Марфино район Марфино, Гостиничный проезд, вл. 8, корп. 288. Марьина роща район Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл. 10589. Марьина роща район Марьина Роща, Шереметьевская ул. , вл. 5, корп. 190. Марьина роща район Марьина Роща, Шереметьевская ул. , вл. 13, корп. 191. Марьина роща ТПУ «Марьина Роща»92. Ростокино район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, вл. 1493. Свиблово район Свиблово, проезд Нансена, вл. 894. Южное Медведково район Южное Медведково, ул. Молодцова, д. 33, корп. 195. Южное Медведково район Южное Медведково, проезд Дежнева, д. 12, корп. 196. Богородское Миллионная ул. , вл. 397. Богородское район Богородское, мкр. 8Б, корп. 498. Богородское ТПУ «Открытое шоссе»99. Восточное Измайлово район Восточное Измайлово,13-я Парковая ул. , вл. 16100. Восточное Измайлово район Восточное Измайлово, 15-я Парковая ул. , вл. 27101. Восточное Измайлово район Восточное Измайлово, 16-я Парковая ул. , вл. 12102. Гольяново Щелковское шоссе, д. 71, корп. 1 и д. 73103. Ивановское район Ивановское, мкр. 40–52, корп. 2104. Ивановское район Ивановское, мкр. 40–52, корп. 5105. Измайлово Измайловский проезд, вл. 5106. Косино-Ухтомский район Косино-Ухтомский, ул. Черное Озеро, вл. 2–8107. Косино-Ухтомский район Косино-Ухтомский, Оренбургская ул. , д. 3108. Косино-Ухтомский район Косино-Ухтомский, Каскадная ул. , вл. 21, участок 1109. Косино-Ухтомский район Косино-Ухтомский, Каскадная ул. , вл. 21, участок 2110. Метрогородок район Метрогородок, Открытое шоссе, вл. 30111. Метрогородок район Метрогородок, Открытое шоссе, вл. 26112. Перово район Перово, Плеханова ул. , вл. 18113. Перово район Перово, Плеханова ул. , вл. 22114. Перово район Перово, 2-я Владимирская ул. , вл. 30115. Перово район Перово, Зеленый проспект, вл. 27–29116. Северное Измайлово район Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7117. Северное Измайлово район Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 9118. Северное Измайлово район Северное Измайлово, Константина Федина ул. , вл. 13–19119. Выхино-Жулебино район Выхино-Жулебино, мкр. 129, Ферганская ул. , вл. 5120. Кузьминки район Кузьминки, кв. 115, корп. 17121. Кузьминки район Кузьминки, кв. 115, корп. 18122. Кузьминки район Кузьминки, кв. 116, корп. 1(Шумилова ул. , д. 4)123. Кузьминки район Кузьминки, кв. 116, корп. 2(Шумилова ул. , д. 16, корп. 2)124. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 113, ул. Юных Ленинцев, вл. 42125. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 119, Волгоградский проспект, вл. 163126. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 120, ул. Жигулевская, вл. 3127. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 120, ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4128. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 117129. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 117, ул. Юных Ленинцев, вл. 73130. Кузьминки район Кузьминки, мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 99131. Лефортово район Лефортово, кв. 3, корп. 6132. Лефортово район Лефортово, Шепелюгинская ул. , вл. 16133. Люблино район Люблино, мкр. А, Люблинская ул. , д. 113134. Люблино район Люблино, мкр. Ж, Краснодонская ул. , д. 46135. Люблино район Люблино, мкр. А, Люблинская ул. , д. 109, корп. 1136. Люблино район Люблино, мкр. А, Люблинская ул. , вл. 111, корп. 2137. Люблино район Люблино, мкр. Ж, ул. Верхние поля, д. 19, корп. 2138. Нижегородский район Нижегородский, кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом139. Рязанский район Рязанский, мкр. 128А, ул. Паперника, д. 12140. Текстильщики район Текстильщики, ул. Чистова, вл. 3А, стр. 1141. Южнопортовый район Южнопортовый, мкр. Д, ул. Петра Романова, д. 18142. Бирюлево Восточное район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье, напротив вл. 2143. Бирюлево Западное район Бирюлево Западное, Булатниковский проезд, д. 16А144. Бирюлево Западное район Бирюлево Западное, Харьковский проезд, вблизи вл. 1145. Даниловский район Даниловский, на пересечении 5-го Рощинского проезда и 2-ой Рощинской ул. 146. Даниловский район Даниловский, Проектируемый проезд 4062, д. 8147. Донской район Донской, Севастопольский проспект, напротив д. 7, корп. 6148. Нагатинский затон район Нагатинский Затон, ул. Речников, д. 18–20149. Нагатино-Садовники район Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, напротив д. 47, корп. 2150. Нагатино-Садовники район Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, напротив д. 61А151. Нагорный район Нагорный, Симферопольский проезд, вл. 7152. Царицыно район Царицыно, Ереванская ул. , напротив д. 10, корп. 1153. Царицыно район Царицыно, Кавказский бульвар, вл. 40–42154. Царицыно район Царицыно, Кантемировская ул. , напротив д. 27155. Царицыно район Царицыно, ул. Кантемировская, вл. 37–41156. Царицыно район Царицыно, Каспийская ул. , д. 28, корп. 4157. Царицыно район Царицыно, Севанская ул. , вл. 54–56158. Царицыно район Царицыно, ул. Бехтерева, вл. 3, з/у1 (район Царицыно, мкр. 4, корп. 402)159. Чертаново-Южное район Чертаново-Южное, мкр.26, корп. 81–82160. Академический ТПУ «Профсоюзная»161. Академический район Академический, кв. 18, ул. Шверника, вл. 6162. Зюзино район Зюзино, кв. 35, Б. Юшуньская ул. , вл. 7А163. Зюзино район Зюзино, кв. 14, Болотниковская ул. , вл. 31164. Зюзино район Зюзино, кв. 36, Болотниковская ул. , вл. 48165. Зюзино район Зюзино, кв. 37, Болотниковская ул. , вл. 43166. Зюзино район Зюзино, кв. 14, корп. 3167. Зюзино район Зюзино, кв. 40, Каховка ул. , вл. 23168. Зюзино район Зюзино, кв. 37, Керченская ул. , вл. 2169. Зюзино район Зюзино, кв. 40, Керченская ул. , вл. 20170. Зюзино район Зюзино, кв. 42, Керченская ул. , вл. 30171. Зюзино район Зюзино, кв. 42, Керченская ул. , вл. 26172. Зюзино район Зюзино, кв. 38, Севастопольский проспект, вл. 71173. Зюзино район Зюзино, кв. 40, Севастопольский проспект, вл. 79174. Зюзино район Зюзино, кв. 26, 31, Черноморский бульвар, д. 22, корп. 2175. Коньково район Коньково, мкр. 6, корп. 3176. Коньково район Коньково, мкр. 6, корп. 2177. Ломоносовский район Ломоносовский, ул. Архитектора Власова, вл. 2178. Обручевский район Обручевский, пересечение ул. Гарибальди и ул. Архитектора Власова179. Северное Бутово район Северное Бутово, Феодосийская ул. , вл. 7180. Черемушки район Черемушки, кв. 20, 21, Гарибальди ул. , вл. 17181. Черемушки район Новые Черемушки, кв. 32А, уч. 1, 2182. Черемушки район Черемушки, кв. 20, 21, Профсоюзная ул. , вл. 32183. Южное Бутово район Южное Бутово, Краснолиманская ул. , вл. 27184. Кунцево район Кунцево, Молодогвардейская ул. , д. 44185. Кунцево район Кунцево, Бобруйская ул. , д. 15186. Можайский район Можайский, кв. 71, 72, ул. Кубинка, д. 18, корп. 2187. Очаково-Матвеевское район Очаково-Матвеевское, кв. 5, Б. Очаковская ул. 188. Очаково-Матвеевское район Очаково-Матвеевское, мкр. 1, Веерная ул. 189. Солнцево район Солнцево, Щорса ул. , вл. 15190. Солнцево район Солнцево, ул. Авиаторов, ул. Родниковая191. Филевский парк район Филевский парк, Береговой проезд, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр.19192. Фили-Давыдково район Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, вл. 44–48193. Фили-Давыдково ул. Кастанаевская, вл. 44–48, корп. 2194. Митино район Митино, район Новобратцево, Парковая ул. , вл. 31 (напротив)195. Северное Тушино район Северное Тушино, кв. 5, Туристская ул. , вл. 14, корп. 1, 2196. Северное Тушино район Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, вл. 42197. Хорошево-Мневники район Хорошево-Мневники, кв. 83, Генерала Глаголева ул. , вл. 5, корп. 1198. Хорошево-Мневники район Хорошево-Мневники, ул. Демьяна Бедного, вл. 22199. Хорошево-Мневники район Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, вл. 22,корп. 2200. Хорошево-Мневники район Хорошево-Мневники, ул. Мневники, вл. 10, корп. 1201. Щукино район Щукино, мкр. 12, Новощукинская ул. , вл. 8202. Крюково Зеленоград, район Крюково, мкр. №19, корп. 1935203. Крюково Зеленоград, район Крюково, мкр. №19, корп. 1934204. Старое Крюково Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.934205. Старое Крюково Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.935206. Старое Крюково Зеленоград, Старое Крюково, мкр. №9, корп.936207. Михайлово-Ярцевское поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, вблизи д. 9208. Михайлово-Ярцевское поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, вблизи д. 21209. Мосрентген ТПУ «Мамыри»210. Рязановское поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, около д. 3.