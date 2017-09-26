Жительница Приморья родила пятерых детей

Жительница Приморья родила пятерню в краевом перинатальном центре, новорожденных уже выписали.
Как сообщила администрация региона, «Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса Меркуловы — главные герои сегодняшнего дня в Приморье».
Из сообщения администрации региона: «Первая пятерня, рожденная в краевом перинатальном центре, отправилась домой. По словам врачей, мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как бывает при многоплодной беременности, вес у деток был небольшой».
Поздравить семью пришли власти края и представители отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Они рассказали молодой маме о мерах поддержки таких семей. Помимо материнского капитала и стандартных денежных выплат, семье Меркуловых полагается социальная выплата на улучшение жилищных условий.
Из сообщения администрации региона: «Первая пятерня, рожденная в краевом перинатальном центре, отправилась домой. По словам врачей, мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как бывает при многоплодной беременности, вес у деток был небольшой».
Поздравить семью пришли власти края и представители отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Они рассказали молодой маме о мерах поддержки таких семей. Помимо материнского капитала и стандартных денежных выплат, семье Меркуловых полагается социальная выплата на улучшение жилищных условий.
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