Определены первые 210 площадок для переселения по программе реновации

На заседании президиума столичного правительства был определен список стартовых площадок для переселения в рамках программы реновации.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в список первых на переселение вошли 210 площадок. Он заверил, что людям предоставят квартиры неподалеку от прежнего места жительства.
Сергей Собянин: «Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане».
Глава городской администрации добавил, что в течение года столичные власти продолжат подбирать стартовые площадки для еще 100 домов, передает «Интерфакс».
Также мэр Москвы сообщил, что фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил генеральный директор Домостроительного комбината Анатолий Константинов, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем Анатолий Константинов».
Анатолий Константинов родился в 1956 году. Он окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности инженер-строитель. Он с 1978 года занимает различные руководящие должности в крупных строительных компаниях.
Напомним, в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
Сергей Собянин: «Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане».
Глава городской администрации добавил, что в течение года столичные власти продолжат подбирать стартовые площадки для еще 100 домов, передает «Интерфакс».
Также мэр Москвы сообщил, что фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил генеральный директор Домостроительного комбината Анатолий Константинов, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем Анатолий Константинов».
Анатолий Константинов родился в 1956 году. Он окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности инженер-строитель. Он с 1978 года занимает различные руководящие должности в крупных строительных компаниях.
Напомним, в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
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