Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

Более 180 человек задержала полиция Вашингтона на Капитолийском холме, куда демонстранты пришли протестовать против новой реформы здравоохранения.

Некоторых демонстрантов пришлось силой выводить или даже вывозить — кое-кто был в инвалидных креслах — прямо из зала, где проходило заседание сенатского комитета по финансам. При этом активисты скандировали: «Нет сокращению медицинского страхования, оставьте нам нашу свободу».



Речь идет об известной программе Obamacare, введенной предыдущим президентом США. Нынешний лидер Дональд Трамп считает ее затратной для бюджета и собирается отменить.

