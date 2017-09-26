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    Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне. Вашингтон, задержание, законодательство, медицина, митинги и протесты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПочти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

    Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

    1 комментарий
    Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

    Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

    Почти 200 протестующих против новой реформы здравоохранения задержали в Вашингтоне

      Более 180 человек задержала полиция Вашингтона на Капитолийском холме, куда демонстранты пришли протестовать против новой реформы здравоохранения.

      Некоторых демонстрантов пришлось силой выводить или даже вывозить — кое-кто был в инвалидных креслах — прямо из зала, где проходило заседание сенатского комитета по финансам. При этом активисты скандировали: «Нет сокращению медицинского страхования, оставьте нам нашу свободу».

      Речь идет об известной программе Obamacare, введенной предыдущим президентом США. Нынешний лидер Дональд Трамп считает ее затратной для бюджета и собирается отменить.

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