Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

Министерство обороны РФ распространило видео удара по боевикам «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка) в сирийской провинции Идлиб.
Видеосвидетельства были опубликованы на официальной странице ведомства в Twitter.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что самолеты российской авиагруппы нанесли 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб в САР. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты и их жители не пострадали при нанесении ударов.
#SYRIA Airstrike on multiple launch rocket systems of terrorists pic.twitter.com/jqpcCA5fp6— Минобороны России (@mod_russia) 26 сентября 2017 г.
#SYRIA Elimination of armored vehicles of militants in #Idlib province pic.twitter.com/FCL8CdVyU0— Минобороны России (@mod_russia) 26 сентября 2017 г.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что самолеты российской авиагруппы нанесли 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб в САР. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты и их жители не пострадали при нанесении ударов.
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