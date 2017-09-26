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Возвращение Мухтара
    Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе. Минобороны РФ, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

    Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

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    Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

    Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

    Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе

      Министерство обороны РФ распространило видео удара по боевикам «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка) в сирийской провинции Идлиб.

      Видеосвидетельства были опубликованы на официальной странице ведомства в Twitter.







      Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что самолеты российской авиагруппы нанесли 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб в САР. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты и их жители не пострадали при нанесении ударов.

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