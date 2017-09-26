Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

Палестинский боевик открыл огонь на въезде в одно из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, застрелив трех человек.
По информации пограничной полиции Израиля, нападавший пытался попасть в населенный пункт Хар-Адар под видом рабочего.
Из сообщения полиции Израиля: «Террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты».
Боевик ликвидирован ответным огнем.
Из сообщения полиции Израиля: «Террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты».
Боевик ликвидирован ответным огнем.
#Israeli security&ambulances rushing to Har Adar settlement , where #Palestinian attacker killed 3 Israeli security checking pal workers pic.twitter.com/4BbLvOpsbI— Nasser Atta (@nasseratta5) 26 сентября 2017 г.
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