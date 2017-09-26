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Возвращение Мухтара

    Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

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    • Фото: @Channel2News / twitter.com
    Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

    Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

    Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан
  • Фото: @Channel2News / twitter.com

    • Палестинский боевик открыл огонь на въезде в одно из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, застрелив трех человек.

    По информации пограничной полиции Израиля, нападавший пытался попасть в населенный пункт Хар-Адар под видом рабочего.

    Из сообщения полиции Израиля: «Террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты».

    Боевик ликвидирован ответным огнем.

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