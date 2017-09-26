Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

#Israeli security&ambulances rushing to Har Adar settlement , where #Palestinian attacker killed 3 Israeli security checking pal workers pic.twitter.com/4BbLvOpsbI — Nasser Atta (@nasseratta5) 26 сентября 2017 г.

По информации пограничной полиции Израиля, нападавший пытался попасть в населенный пункт Хар-Адар под видом рабочего.: «Террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты».Боевик ликвидирован ответным огнем.