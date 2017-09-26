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    В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие. ДТП, Краснодар, автобусы, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

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    • Кадры из видео Татьяна Прокина / youtube.com
    В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
    • Кадры из видео Татьяна Прокина / youtube.com

      • В результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе «Дон» в Краснодарском крае погибли 6 человек, 20 получили ранения и травмы.

      Сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю: «По предварительным данным, ДТП произошло около 01:00 по московскому времени в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 „Дон“».

      В МВД также сообщили, что в результате автокатастрофы 6 человек погибли на месте, 20 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

      Известно, что авария произошла в районе поселка Молькино. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии.

      По сведениям «Интерфакс», в автобусе ехали туристы из Нижнего Новгорода. Детей в числе пассажиров не было. По предварительной информации, всего в автобусе находилось порядка 30 пассажиров.

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