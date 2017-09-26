В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе «Дон» в Краснодарском крае погибли 6 человек, 20 получили ранения и травмы.
Сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю: «По предварительным данным, ДТП произошло около 01:00 по московскому времени в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 „Дон“».
В МВД также сообщили, что в результате автокатастрофы 6 человек погибли на месте, 20 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Известно, что авария произошла в районе поселка Молькино. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии.
По сведениям «Интерфакс», в автобусе ехали туристы из Нижнего Новгорода. Детей в числе пассажиров не было. По предварительной информации, всего в автобусе находилось порядка 30 пассажиров.
В МВД также сообщили, что в результате автокатастрофы 6 человек погибли на месте, 20 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Известно, что авария произошла в районе поселка Молькино. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии.
По сведениям «Интерфакс», в автобусе ехали туристы из Нижнего Новгорода. Детей в числе пассажиров не было. По предварительной информации, всего в автобусе находилось порядка 30 пассажиров.
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