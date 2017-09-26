СМИ: в Китае заблокировали работу WhatsApp

Последний из
Facebook-сервисов, доступных на территории Китая, теперь заблокирован для пользователей.
Как пишет The New York Times, работа популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, теперь полностью блокирована для пользователей на территории континентального Китая.
Издание напоминает, что видеочаты в WhatsApp и возможность пересылки файлов через него в Китае начали блокировать еще в середине лета. Теперь же вся работа WhatsApp, включая пересылку текстовых сообщений, полностью заблокирована в КНР.
Специалисты предполагают, что китайские цензоры разработали специальное программное обеспечение, которое справилось с технологией шифрования данных, используемой мессенджером. В компании Facebook комментариев на этот счет не дают.
Издание напоминает, что видеочаты в WhatsApp и возможность пересылки файлов через него в Китае начали блокировать еще в середине лета. Теперь же вся работа WhatsApp, включая пересылку текстовых сообщений, полностью заблокирована в КНР.
Специалисты предполагают, что китайские цензоры разработали специальное программное обеспечение, которое справилось с технологией шифрования данных, используемой мессенджером. В компании Facebook комментариев на этот счет не дают.
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