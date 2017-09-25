«Калашников» испытал летающий мотоцикл: видео

Концерн «Калашников» представил одноместный летательный аппарат малого класса, сделанный в виде мультикоптера. В Сети опубликовано видео испытаний.
«Калашников» разработал концепт летающего «мотоцикла». На сайте предприятия сообщается, что новинка является инициативной разработкой концерна. Испытания мултикоптера сняли на видео.
В видеоролике оператор садится на аппарат с большим количеством винтов, после чего поднимается в воздух и пролетает в разных направлениях несколько десятков метров.
В концерне «Калашников» отмечают, что сейчас аппарат проходит обкатку. «В ближайшем будущем покажем практическое применение», — сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
В СМИ предполагают, что основным предназначением летающего мотоцикла станет транспортировка людей или для перевозки негабаритных грузов на крупных промышленных предприятиях.
Ранее в мэрии Москвы сообщали, что одно из российских предприятий работает над созданием «небесного мотоцикла» и аэротакси, которые в будущем могут курсировать в столице наряду с обычными транспортными средствами.
В видеоролике оператор садится на аппарат с большим количеством винтов, после чего поднимается в воздух и пролетает в разных направлениях несколько десятков метров.
В концерне «Калашников» отмечают, что сейчас аппарат проходит обкатку. «В ближайшем будущем покажем практическое применение», — сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
В СМИ предполагают, что основным предназначением летающего мотоцикла станет транспортировка людей или для перевозки негабаритных грузов на крупных промышленных предприятиях.
Ранее в мэрии Москвы сообщали, что одно из российских предприятий работает над созданием «небесного мотоцикла» и аэротакси, которые в будущем могут курсировать в столице наряду с обычными транспортными средствами.
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