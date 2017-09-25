В Москве столкнулись две фуры, погиб человек

На Боровском шоссе в Москве столкнулись две фуры. В результате аварии погиб человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, авария произошла около 19:00 в районе Пыхтинского кладбища. Жертвой аварии стал один человек.
После столкновения один из грузовиков загорелся. Движение по Боровскому шоссе в сторону центра столицы из-за аварии было перекрыто.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
После столкновения один из грузовиков загорелся. Движение по Боровскому шоссе в сторону центра столицы из-за аварии было перекрыто.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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