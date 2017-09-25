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Пёс-2

    В Москве столкнулись две фуры, погиб человек

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    • Фото: pyhtino / vk.com
    В Москве столкнулись две фуры, погиб человек

    В Москве столкнулись две фуры, погиб человек

    В Москве столкнулись две фуры, погиб человек
  • Фото: pyhtino / vk.com

    • На Боровском шоссе в Москве столкнулись две фуры. В результате аварии погиб человек.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, авария произошла около 19:00 в районе Пыхтинского кладбища. Жертвой аварии стал один человек.

    После столкновения один из грузовиков загорелся. Движение по Боровскому шоссе в сторону центра столицы из-за аварии было перекрыто.

    Сейчас на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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