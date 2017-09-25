«Сбербанк» изучит активность потенциальных заемщиков в соцсетях

«Сбербанк» планирует в 2018 году следить за действиями своих заемщиков в соцсетях, чтобы предсказывать их способность выплачивать кредиты.
«Сбербанк» объявил о планах с 2018 года запустить систему оценки потребностей и поведения своих клиентов на основе их активности в соцсетях. Об этом сообщил старший вице-президент кредитной организации Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы, сообщает ТАСС.
Такая система оценки называется психометрический скоринг. В настоящее время в «Сбербанке» идет тестирование системы на ограниченной выборке клиентов, и его результаты показывают, что существует корреляция между поведением заемщиков и их активностью в соцсетях. Ведяхин рассказал об опытах профессора Стэнфордского университета Михаила Косински, которые научили нейросеть по профилю пользователя предсказывать его характер и даже политические взгляды.
Вице-президент «Сбербанка» уточнил, что кредитная организация будет анализировать только часть качеств клиента: его открытость, терпимость и добросовестность. На основе этих результатов банк будет выстраивать коммуникацию с клиентом. По словам Ведяхина, важную роль в оценке играет то, как пользователь ставит лайки. По данным исследований, на основе одних только лайков нейросеть в состоянии узнать о человеке больше, чем знают его семья и друзья.
Также система будет в состоянии оценить способность клиента выплатить кредит.
Александр Ведяхин, старший вице-президент «Сбербанка»: «В 2018 году, я думаю, это будет в полный рост. Идеальный вариант — лицо, телефон. Мы поняли, кто это, все следы, все источники, и соответственно стало понятно, что он за человек. Если он лайкает тюремные четки и „Владимирский централ“, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Скорее всего, надо еще что-то посмотреть».
Такая система оценки называется психометрический скоринг. В настоящее время в «Сбербанке» идет тестирование системы на ограниченной выборке клиентов, и его результаты показывают, что существует корреляция между поведением заемщиков и их активностью в соцсетях. Ведяхин рассказал об опытах профессора Стэнфордского университета Михаила Косински, которые научили нейросеть по профилю пользователя предсказывать его характер и даже политические взгляды.
Вице-президент «Сбербанка» уточнил, что кредитная организация будет анализировать только часть качеств клиента: его открытость, терпимость и добросовестность. На основе этих результатов банк будет выстраивать коммуникацию с клиентом. По словам Ведяхина, важную роль в оценке играет то, как пользователь ставит лайки. По данным исследований, на основе одних только лайков нейросеть в состоянии узнать о человеке больше, чем знают его семья и друзья.
Также система будет в состоянии оценить способность клиента выплатить кредит.
Александр Ведяхин, старший вице-президент «Сбербанка»: «В 2018 году, я думаю, это будет в полный рост. Идеальный вариант — лицо, телефон. Мы поняли, кто это, все следы, все источники, и соответственно стало понятно, что он за человек. Если он лайкает тюремные четки и „Владимирский централ“, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Скорее всего, надо еще что-то посмотреть».
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