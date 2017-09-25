Бабушка с веслом: старейшая гребчиха из Петербурга бьет рекорды и завоевывает медали

Корреспондент НТВ узнала, как можно побеждать на чемпионатах мира и Европы по академической гребле в 91 год.

Старейшая в мире спортсменка-гребчиха, петербурженка Галина Вечерковская привезла в родной город из Словении очередной трофей. На первенстве мира по академической гребле среди ветеранов Галина Яновна, предпочитающая победный красный цвет, завоевала золото.



Вооруженной спортинвентарем Галине Вечерковской без девяти лет — век от роду. Но бабушкой с веслом назвать ее язык не повернется.



Галина Вечерковская, пятикратная чемпионка Европы, двенадцатикратная чемпионка мира по академической гребле среди ветеранов: «Когда мне было 30, давали 20, 40 — давали 30. У меня всю жизнь так».



В ее жизни что ни числительное — то или рекорд, или пример для подражания. Дочь врага народа пришла в спорт по нынешним меркам поздно — уже за 20. И за два года смогла заработать сразу четыре разряда. Делая успехи в баскетболе, велогонке, лыжном спорте, в академическую греблю влюбилась с первой тренировки. И эта любовь оказалась взаимной.



Самое свежее 12-е золото с озера Блед в Словении Галина Яновна привезла этой осенью. Там проводились соревнования среди ветеранов, рекордные по количеству участников — более 6 тысяч спортсменов, Вечерковская выиграла в паре с шестикратным чемпионом СССР Романом Захаровым.



В 30 с хвостиком на ее счету уже было несколько Европ и всего удалось обогнать в 1962-м. Шла в двойке и с температурой 39.



Галина Вечерковская, пятикратная чемпионка Европы, двенадцатикратная чемпионка мира по академической гребле среди ветеранов: «Когда мы шли эту гонку, мы никогда с таким подъемом и с таким отрывом не гонялись. Когда пришли, я на нервной почве бросила весла в воду. Сказала, что больше я вообще к лодке не подхожу. Тут же пари заключила на шампанское, торты. Конечно, всё проиграла, потому что на следующий год поехала в Германию».



И всё же перерыв в спортивной карьере случился. Полувековой. За веслом Галина Яновна вновь потянулась в свои 84. Секреты здорового образа жизни от Галины Вечерковской выглядят подозрительно простыми: каждый день нужно ходить пешком — кругами по 3, 5, 7 и 10 километров.



Похоже, чашка кофе в день ей не очень то и нужна. Энергичная Галина Яновна 11 лет писала в Смольный и добилась надбавки в пять тысяч рублей для своих возрастных коллег.



Даже по дороге на тренировку, сидя на пассажирском кресле, обладательница звания «Женщина года» продолжала рулить в направлении Книги рекордов Гиннеса.



Австралийских и американских ровесников уже вписали, а как же Россия, беспокоится Галина Яновна, у которой шансов никак не меньше, просто пенсия до организационного взноса не дотягивает. Но следующий чемпионат — заокеанский. Может быть, на месте разберемся?