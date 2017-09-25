Участница шоу «Ты супер! Танцы» в студии проекта впервые за 13 лет увидела отца

смотреть «Ты супер! Танцы». Выпуск №4

Этой встречи Юля Сафронова ждала больше 13 лет. Родной папа давно работает на севере, и в последний раз видел дочку, когда она легко помещалась у него на руках., отец Юлии Сафроновой: «Я бы не узнал! Вот так бы встретил не узнал бы».Когда родители развелись, двойняшкам — Юле и ее братику Коле — было по 2 года. Оставшись одна, мама начала пить., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Сразу видно, что ей тяжело с нами. Она уставшая постоянно всегда».Детей забрали в интернат. Юля так скучала по маме, что всерьез готовила побег из детского дома.: «Я хотела к маме убежать, но не получилось. Меня остановило то, что я дорогу не знала».Сейчас мама в больнице — у нее туберкулез.: «Когда я к ней приезжала, она заплакала, спрашивала: вы что, меня бросите? Я говорю: нет, мы тебя не бросим. Я люблю свою маму».Папа Юли пропал на много лет и всего год назад впервые позвонил дочери.: «Он мне вообще обещал, то что ко мне приедет, деньги поднакопит. Вот, жду. Я думаю, он приедет, раз обещал».И он приехал прямо в студию программы «Ты супер! Танцы». Вместе с двумя бабушками Юли он искренне переживал за ее выступление, а потом впервые за 13 лет смог обнять. Юля даже не может объяснить, почему на ее лице слезы, — от радости, что увидела родных, или от предстоящей разлуки с новыми друзьями. Одно девушка понимает точно: это был очень важный день. И папа разделил его с ней.