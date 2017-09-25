Участница шоу «Ты супер! Танцы» в студии проекта впервые за 13 лет увидела отца

В минувшую субботу зрители НТВ следили за выступлениями участников проекта «Ты супер! Танцы». Эфирное время ограничено, поэтому много интересного осталось за кадром. Конкурсантка Юля Сафронова из Магнитогорска впервые за 13 лет увидела отца.
Этой встречи Юля Сафронова ждала больше 13 лет. Родной папа давно работает на севере, и в последний раз видел дочку, когда она легко помещалась у него на руках.
Вячеслав Молко, отец Юлии Сафроновой: «Я бы не узнал! Вот так бы встретил не узнал бы».
Когда родители развелись, двойняшкам — Юле и ее братику Коле — было по 2 года. Оставшись одна, мама начала пить.
Юлия Сафронова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Сразу видно, что ей тяжело с нами. Она уставшая постоянно всегда».
Детей забрали в интернат. Юля так скучала по маме, что всерьез готовила побег из детского дома.
Юлия Сафронова: «Я хотела к маме убежать, но не получилось. Меня остановило то, что я дорогу не знала».
Сейчас мама в больнице — у нее туберкулез.
Юлия Сафронова: «Когда я к ней приезжала, она заплакала, спрашивала: вы что, меня бросите? Я говорю: нет, мы тебя не бросим. Я люблю свою маму».
Папа Юли пропал на много лет и всего год назад впервые позвонил дочери.
Юлия Сафронова: «Он мне вообще обещал, то что ко мне приедет, деньги поднакопит. Вот, жду. Я думаю, он приедет, раз обещал».
И он приехал прямо в студию программы «Ты супер! Танцы». Вместе с двумя бабушками Юли он искренне переживал за ее выступление, а потом впервые за 13 лет смог обнять. Юля даже не может объяснить, почему на ее лице слезы, — от радости, что увидела родных, или от предстоящей разлуки с новыми друзьями. Одно девушка понимает точно: это был очень важный день. И папа разделил его с ней.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 30 сентября, в 20:00.
Вячеслав Молко, отец Юлии Сафроновой: «Я бы не узнал! Вот так бы встретил не узнал бы».
Когда родители развелись, двойняшкам — Юле и ее братику Коле — было по 2 года. Оставшись одна, мама начала пить.
Юлия Сафронова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Сразу видно, что ей тяжело с нами. Она уставшая постоянно всегда».
Детей забрали в интернат. Юля так скучала по маме, что всерьез готовила побег из детского дома.
Юлия Сафронова: «Я хотела к маме убежать, но не получилось. Меня остановило то, что я дорогу не знала».
Сейчас мама в больнице — у нее туберкулез.
Юлия Сафронова: «Когда я к ней приезжала, она заплакала, спрашивала: вы что, меня бросите? Я говорю: нет, мы тебя не бросим. Я люблю свою маму».
Папа Юли пропал на много лет и всего год назад впервые позвонил дочери.
Юлия Сафронова: «Он мне вообще обещал, то что ко мне приедет, деньги поднакопит. Вот, жду. Я думаю, он приедет, раз обещал».
И он приехал прямо в студию программы «Ты супер! Танцы». Вместе с двумя бабушками Юли он искренне переживал за ее выступление, а потом впервые за 13 лет смог обнять. Юля даже не может объяснить, почему на ее лице слезы, — от радости, что увидела родных, или от предстоящей разлуки с новыми друзьями. Одно девушка понимает точно: это был очень важный день. И папа разделил его с ней.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 30 сентября, в 20:00.
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