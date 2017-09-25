В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей

В коммуне
Оне-су-Буа под Парижем неизвестные подожгли здания двух школ и шесть автомобилей, а также попытались поджечь магазин.
Поджигатели использовали бутылки с зажигательной смесью. По данным газеты Le Figaro, в поджогах участвовали около 20 человек.
В мэрии Оне-су-Буа сообщили, что в здании одной из школ полностью сгорел зал библиотеки. После этого мэрия обратилась к родителям школьников с просьбой оставить детей дома, пока на месте происшествия работают полицейские.
О пострадавших пока не сообщается. Отмечается, что после пожара в одной из школ нет электричества.
Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.
Ранее на востоке Франции произошел крупный пожар в гараже при казарме жандармерии на востоке Франции. Сгорели склад и около 50 автомашин. Один жандарм попал в больницу с отравлением дымом.
В мэрии Оне-су-Буа сообщили, что в здании одной из школ полностью сгорел зал библиотеки. После этого мэрия обратилась к родителям школьников с просьбой оставить детей дома, пока на месте происшествия работают полицейские.
О пострадавших пока не сообщается. Отмечается, что после пожара в одной из школ нет электричества.
Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.
Ранее на востоке Франции произошел крупный пожар в гараже при казарме жандармерии на востоке Франции. Сгорели склад и около 50 автомашин. Один жандарм попал в больницу с отравлением дымом.
Комментарии