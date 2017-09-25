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    В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей

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    • Фото: @BlocusInfos / twitter.com
    В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей

    В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей

    В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей
  • Фото: @BlocusInfos / twitter.com

    • В коммуне Оне-су-Буа под Парижем неизвестные подожгли здания двух школ и шесть автомобилей, а также попытались поджечь магазин.

    Поджигатели использовали бутылки с зажигательной смесью. По данным газеты Le Figaro, в поджогах участвовали около 20 человек.

    В мэрии Оне-су-Буа сообщили, что в здании одной из школ полностью сгорел зал библиотеки. После этого мэрия обратилась к родителям школьников с просьбой оставить детей дома, пока на месте происшествия работают полицейские.

    О пострадавших пока не сообщается. Отмечается, что после пожара в одной из школ нет электричества.

    Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.

    Ранее на востоке Франции произошел крупный пожар в гараже при казарме жандармерии на востоке Франции. Сгорели склад и около 50 автомашин. Один жандарм попал в больницу с отравлением дымом.

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