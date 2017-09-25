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    Пьяный мужчина покусал полицейского в центре Москвы

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    Пьяный мужчина покусал полицейского в центре Москвы

    Пьяный мужчина покусал полицейского в центре Москвы

    Нетрезвый житель столицы напал на полицейского в районе Якиманка.

    Стражи порядка, патрулировавшие район, заметили нетрезвого 26-летнего мужчину на на улице Серафимовича и задержали его за нарушение общественного порядка.

    Однако по пути в отдел, задержанный сначала укусил сержанта за пальцы и кисть, а потом — за предплечье и плечо. Кроме того, нападавший сорвал с полицейского нагрудный знак.

    Пострадавший сотрудник обратился в больницу. У него диагностировали множественные открытые раны запястья и кисти. Нападавшего же привлекут к ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Москва».

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