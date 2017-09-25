Многодетная мать выжила после покушения и борется за своих детей

Многодетная мать, лишенная родительских прав, сейчас пытается вернуть своих малышей. Женщина перенесла предательство мужа, который пытался ее убить. Но она выжила и начала борьбу за своих дочерей и сына.

Дочерей и сына у Галины Денисовой из Ульяновска забрали органы опеки из-за пристрастия Денисовой к алкоголю. Пить она начала после того, как узнала, что двое людей, которые едва не убили ее, были наняты ее мужем Махсудом Темуровым.



Исполнители покушения на убийство уже во всем сознались. Они получили от Темурова 6 тысяч рублей, отвели многодетную мать в безлюдное место, избили и пытались задушить. Они были уверены, что женщина мертва, и бросили ее в овраге. Но Галина выбралась из оврага, прохожий вызвал полицию и медиков.



За время совместной жизни Галина написала на своего мужа полсотни жалоб в полицию. Муж избивал ее и даже нападал на нее с ножом. Денисова мечтала от него сбежать и увезти детей, но не могла этого сделать.



Женщине до сих пор непонятны мотивы супруга. После пережитого предательства она нашла утешение в алкоголе. Впрочем, вскоре добровольно обратилась за помощью к медикам и устроилась на работу. Сейчас ей хватает денег даже на собственного адвоката. Но сотрудники опеки уже решили, что в детском доме малышам будет безопаснее.



Теперь многодетная мать борется за право вернуть дочерей и сына. Она намерена продать дом и уехать после того, как суд вынесет приговор ее супругу. Он, кстати, свою вину до сих пор не признал.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

