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    МЧС наградило 14-летнего школьника, который спас тонувшего отца. МЧС, Уфа, дети и подростки, награды и премии, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС наградило 14-летнего школьника, который спас тонувшего отца

    МЧС наградило 14-летнего школьника, который спас тонувшего отца

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    МЧС наградило <nobr>14-летнего</nobr> школьника, который спас тонувшего отца

    МЧС наградило 14-летнего школьника, который спас тонувшего отца

    МЧС наградило <nobr>14-летнего</nobr> школьника, который спас тонувшего отца

      Занятия в одной из уфимских школ прервали сегодня сотрудники МЧС по весьма чрезвычайному поводу. Они наградили ученика, который спас своего отца.

      История невероятная: 14-летний подросток не растерялся и, рискуя собственной жизнью, вытащил из реки тонущего родственника. С юным героем пообщалась корреспондент НТВ Анна Финогина.

      Дважды героем среди сверстников стал 14-летний Ильфат Гулиев. То, что благодаря ему сегодня отменили несколько уроков, конечно, оценят лишь восьмиклассники. А вот историю о том, как он спас жизнь человеку, знают далеко за пределами школы. Подросток чуть сам не погиб, но вытащил из реки тонувшего отца. Каких усилий ему это стоило, учитывая, что пришлось бороться с быстрым речным течением, хорошо понимают в МЧС. Сотрудники ведомства посчитали, что такой поступок достоин награды.

      Представитель МЧС РФ: «Молодец, ты спас человека, тем более отца. Конечно, это — главная награда. А мы со своей стороны просто отмечаем твои действия и ждем в наших рядах».

      О том, что нужно делать, когда кто-то тонет, узнал на уроках ОБЖ, признается Ильфат. Именно эти навыки помогли ему сориентироваться. Хотя, конечно, теория в иллюстрациях — это одно, а на практике добраться с середины реки до берега худенькому невысокому подростку оказалось очень непросто. Ведь надо было держать наплаву отца — крепкого мужчину. Ему сейчас врачи запретили чрезмерные нагрузки. Максимум — короткие велосипедные прогулки. Хотя всегда держал себя в форме и приучал к этому сына. Реку наперегонки переплывали не раз. А в тот день он начал стремительно уходить под воду. Мальчик, не раздумывая, бросился на помощь. Подробнее — в репортаже НТВ.

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