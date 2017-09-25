МЧС наградило 14-летнего школьника, который спас тонувшего отца

Занятия в одной из уфимских школ прервали сегодня сотрудники МЧС по весьма чрезвычайному поводу. Они наградили ученика, который спас своего отца.

История невероятная: 14-летний подросток не растерялся и, рискуя собственной жизнью, вытащил из реки тонущего родственника. С юным героем пообщалась корреспондент НТВ Анна Финогина.



Дважды героем среди сверстников стал 14-летний Ильфат Гулиев. То, что благодаря ему сегодня отменили несколько уроков, конечно, оценят лишь восьмиклассники. А вот историю о том, как он спас жизнь человеку, знают далеко за пределами школы. Подросток чуть сам не погиб, но вытащил из реки тонувшего отца. Каких усилий ему это стоило, учитывая, что пришлось бороться с быстрым речным течением, хорошо понимают в МЧС. Сотрудники ведомства посчитали, что такой поступок достоин награды.



Представитель МЧС РФ: «Молодец, ты спас человека, тем более отца. Конечно, это — главная награда. А мы со своей стороны просто отмечаем твои действия и ждем в наших рядах».



О том, что нужно делать, когда кто-то тонет, узнал на уроках ОБЖ, признается Ильфат. Именно эти навыки помогли ему сориентироваться. Хотя, конечно, теория в иллюстрациях — это одно, а на практике добраться с середины реки до берега худенькому невысокому подростку оказалось очень непросто. Ведь надо было держать наплаву отца — крепкого мужчину. Ему сейчас врачи запретили чрезмерные нагрузки. Максимум — короткие велосипедные прогулки. Хотя всегда держал себя в форме и приучал к этому сына. Реку наперегонки переплывали не раз. А в тот день он начал стремительно уходить под воду. Мальчик, не раздумывая, бросился на помощь. Подробнее — в репортаже НТВ.