Главу «Киевоблэнерго» избили до смерти в собственном доме

Грабители проникли в дом председателя правления энергетической компании и избили хозяина и его жену. От полученных травм мужчина скончался.
Неизвестные до смерти забили председателя правления АО «Киевоблэнерго» Ивана Полывянного в его доме в селе Белогородка Киевской области. Как сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области, в воскресенье вечером несколько человек через забор проникли во двор, затащили хозяина и его жену в дом, где связали их и начали избивать. Преступники требовали от хозяев признаться, где находится сейф, но хозяева ничего им не сказали. Тогда злоумышленники забрали лежащие на виду деньги (около 570 долларов) и сняли с руки женщины золотое кольцо. Полывянного они перетащили в другую комнату.
Как только жена чиновника смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь, но к моменту их прибытия Полывянный был уже мертв.
По версии полиции, преступники намеревались ограбить дом, убийство не было спланированным. Возбуждено уголовное дело. Тело Полывянного направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как только жена чиновника смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь, но к моменту их прибытия Полывянный был уже мертв.
По версии полиции, преступники намеревались ограбить дом, убийство не было спланированным. Возбуждено уголовное дело. Тело Полывянного направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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