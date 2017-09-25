Ингушских школьников учат вести себя в Интернете по законам гор

Старшеклассники ингушских школ сегодня спешат на занятия, где учат не русскому и математике, а законам гор. В Сунже открылась первая в республике школа адатов, где ученикам объясняют, как вести себя и достойно общаться, в том числе в виртуальном пространстве.

Занятия не успели начать, а ученики уже нарушили один из основных ингушских адатов. Аксакал сделал замечание и потребовал, чтобы подобное впредь не повторялось. Раньше за такое неуважение могли наказать. Современная молодежь не чтит законы гор, отсюда все беды, считает учитель ингушского языка и литературы.



Иса Ханиев, учитель ингушского языка и литературы: «Вы целыми днями сидите в Интернете, придумали клички, кого угодно матом кроете. Это неправильно, так не поступают!»



Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, тема норм поведения молодежи в социальных сетях, пожалуй, самая болезненная в республике. Периодически из-за безобидной, казалось бы, переписки, между пользователями возникают споры, переходящие в драки, порой со стрельбой, иногда с летальным исходом.



Пользователи-грубияны чаще обезличены, вот и пишут что вздумается. Если их вычислят, в Ингушетии за такие комментарии по голове точно не поглядят. В молодежной среде стало модно выкладывать в сеть лезгинку с элементами акробатики и долей артистизма. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего необычного. По мнению старейшин, исполнитель ведет себя крайне вызывающе и даже (немыслимая наглость!) пытается коснуться партнерши. Все эти кривляния к лезгинке отношения не имеют. Вердикт аксакалов: это нарушение адата.



Аслан Умаров, автор проекта «Школа ингушских адатов»: «Адаты — это неписаные законы гор, это законы, по которым жили наши предки много веков назад, это законы, правила, которые устанавливали старейшины, чтобы внести некий порядок. Главное — убедить подрастающее поколение понимать важность соблюдения морально этических норм».



Десятиклассник Магомед признается, что на занятия пришел за компанию. Во время общения со старейшинами выяснилось, что семья школьника строго соблюдает законы гор, что большая редкость для жителей городов.



Население кавказских республик зачастую консервативно и порой не знает, как реагировать на вызовы из виртуальной реальности. Впрочем, некий свод правил поведения молодых людей в Интернете аксакалы все же вывели. Выглядят это следующим образом: регистрировать необходимо только свои настоящие инициалы, никаких кличек или никнеймов, запрещено лайкать фотографии посторонних девушек, тем более вести с ними переписку, нельзя сплетничать, распускать слухи, а главное, согласно ингушским адатам, быть готовым ответить за каждое свое слово.