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    Поклонская объяснила Учителю, как правильно снимать кино

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    • Фото: Павлишак Алексей, Коньков Сергей / ТАСС
    Поклонская объяснила Учителю, как правильно снимать кино

    Поклонская объяснила Учителю, как правильно снимать кино

    Поклонская объяснила Учителю, как правильно снимать кино
  • Фото: Павлишак Алексей, Коньков Сергей / ТАСС

    • Наталья Поклонская обвинила режиссера Алексея Учителя в неумении работать с актерами и перерасходе средств, выделенных на съемки фильма «Матильда».

    Экс-прокурор Крыма заявила, что только Учитель может гордиться тем, что «снимает нужную реплику за 61 дубль». По словам Поклонской, другие режиссеры справляются с это задачей максимум за три, а в Голливуде Учителя бы отстранили от съемок перед четвертым дублем.

    Кроме того, депутат Госдумы посоветовала режиссеру пригласить на «Матильду» «раздатчиков пирожков на майдане» Викторию Нуланд и Джона Маккейна, а также их «послушного ученика» Петра Порошенко.

    Хотелось бы напомнить режиссеру, который так активно зазывает зрителей, в числе которых даже члены Британской королевско…

    Опубликовано Натальей Поклонской 25 сентября 2017 г.

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    Поклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»
    Надо сказать, что Наталья Поклонская уже не раз выступала с критикой фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат утверждала, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины.

    Также Поклонская заявляла о нецелевом использовании бюджетных средств и нарушении авторских прав при создании «Матильды». При этом смотреть фильм экс-прокурор Крыма отказалась.



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