Конфискованные у окружения Януковича миллионы поступили в украинский бюджет

Спецконфіскація 200 млн мафії екс-президента Януковича.



Перші мільйони доларів пішли в держбюджет України Опубликовано Ларисой Сарган 25 сентября 2017 г.

О поступлении в украинский бюджет части денег, конфискованных у Януковича и его приближенных, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал о том, что решение украинского суда о конфискации полутора миллиардов долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича, вступило в силу. По словам Турчинова, украинский «Ощадбанк», на счетах которого лежали арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного постановления.Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал, что Киев по решению суда конфисковал еще 200 миллионов долларов, принадлежащие Януковичу и его приближенным. Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против Луценко из-за распространения им «заведомо ложной информации» о намерении конфисковать суммы, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.После случившегося в феврале 2014 года госпереворота новые власти Украины хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие первые лица страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены покинуть Украину и уехать за границу.