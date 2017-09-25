Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

Морские учения в Арктике завершились масштабными боевыми стрельбами. В маневрах приняли участие более 20 кораблей.

С борта флагмана Северного военного флота, атомного крейсера «Пётр Великий», морской бой сняли на видео. Учения проходили в акватории сразу трех морей — Баренцева, Белого и моря Лаптевых. Прежде чем приступить к отработке заданий, каждый корабль совершил переход в полторы тысячи миль.



Стреляли не только из ракетных и зенитных комплексов, но и торпедами, а также ставили дымовые завесы. Наряду с надводными кораблями в маневрах были задействованы подлодки, а также морская авиация. За действиями группировки тщательное наблюдение вели корабли и самолеты-разведчики стран НАТО.