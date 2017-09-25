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    Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей. Арктика, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

    Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

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    Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

    Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

    Корабли и подлодки Северного флота провели учения в акватории трех морей

      Морские учения в Арктике завершились масштабными боевыми стрельбами. В маневрах приняли участие более 20 кораблей.

      С борта флагмана Северного военного флота, атомного крейсера «Пётр Великий», морской бой сняли на видео. Учения проходили в акватории сразу трех морей — Баренцева, Белого и моря Лаптевых. Прежде чем приступить к отработке заданий, каждый корабль совершил переход в полторы тысячи миль.

      Стреляли не только из ракетных и зенитных комплексов, но и торпедами, а также ставили дымовые завесы. Наряду с надводными кораблями в маневрах были задействованы подлодки, а также морская авиация. За действиями группировки тщательное наблюдение вели корабли и самолеты-разведчики стран НАТО.

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