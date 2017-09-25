Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений по регионам России

По данным Генпрокуратуры РФ, лидером по числу преступлений, совершенных в первые 6 месяцев 2017 года, стала Москва.
На сайте Генпрокуратуры опубликован доклад, в котором говорится, что Москва лидирует по количеству преступлений, совершенных в первом полугодии. По данным Генпрокуратуры РФ, за первые 6 месяцев 2016 года в Москве было свершено почти 72 тысячи преступлений. Второе место в этой печальной статистике занимает Московская область — более 43 тысяч преступлений.
Далее следуют Краснодарский край (более 33 тысяч), Челябинская область (более 33 тысяч) и Башкирия (29,5 тысячи). В десятку самых криминогенных регионов также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Татарстан, где за полгода совершено более 22 тысяч преступлений.
В докладе также говорится, что за полгода в России зарегистрировано 1 030 193 преступления, что на 152 258 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А лидером по улучшению ситуации стала Вологодская область. Там число зарегистрированных преступлений упало более чем на 30%.
Далее следуют Краснодарский край (более 33 тысяч), Челябинская область (более 33 тысяч) и Башкирия (29,5 тысячи). В десятку самых криминогенных регионов также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Татарстан, где за полгода совершено более 22 тысяч преступлений.
В докладе также говорится, что за полгода в России зарегистрировано 1 030 193 преступления, что на 152 258 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А лидером по улучшению ситуации стала Вологодская область. Там число зарегистрированных преступлений упало более чем на 30%.
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