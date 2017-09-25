Бастрыкин взял под контроль проверку по делу об избиении школьницы в Приморье

смотреть Приморские школьницы избили сверстницу на крыше

: «Председатель Следственного комитета РФ поручил тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства, и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий».Напомним, на днях в соцсетях появился видеоролик, на котором снято жестокое избиение несколькими школьницами своей сверстницы. На крыше школы девочку бьют по лицу, таскают за волосы. Это произошло в поселке Лучегорск в Приморском крае.Краевое управление СК РФ организовало доследственную проверку. Устанавливаются личности школьниц, принимавших участие в избиении.