Судебный детектив
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Судебный детектив

    Бастрыкин взял под контроль проверку по делу об избиении школьницы в Приморье

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    • Кадр из видео vl_crime / instagram.com
    Бастрыкин взял под контроль проверку по делу об избиении школьницы в Приморье

    Бастрыкин взял под контроль проверку по делу об избиении школьницы в Приморье

    Бастрыкин взял под контроль проверку по делу об избиении школьницы в Приморье
  • Кадр из видео vl_crime / instagram.com

    • Глава Следственного комитета РФ поручил тщательно проконтролировать ход проверки, организованной после размещения в Интернете видеозаписи с избиением девочки на крыше школы в Приморье.

    Сообщение пресс-службы СК РФ: «Председатель Следственного комитета РФ поручил тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства, и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий».

    Напомним, на днях в соцсетях появился видеоролик, на котором снято жестокое избиение несколькими школьницами своей сверстницы. На крыше школы девочку бьют по лицу, таскают за волосы. Это произошло в поселке Лучегорск в Приморском крае.

    смотретьПриморские школьницы избили сверстницу на крыше
    Приморские школьницы избили сверстницу на крыше
    Краевое управление СК РФ организовало доследственную проверку. Устанавливаются личности школьниц, принимавших участие в избиении.

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