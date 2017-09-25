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Барс и Лялька

    В Саудовской Аравии изымают учебники из-за фото магистра Йоды с королем

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    • Фото: @SilentRuins / twitter.com
    В Саудовской Аравии изымают учебники <nobr>из-за</nobr> фото магистра Йоды с королем

    В Саудовской Аравии изымают учебники из-за фото магистра Йоды с королем

    В Саудовской Аравии изымают учебники <nobr>из-за</nobr> фото магистра Йоды с королем
  • Фото: @SilentRuins / twitter.com

    • Министерство образования Саудовской Аравии распорядилось начать замену учебников, в которых на историческом кадре вместе с королем Фейсалом бен Абдель Азизом присутствует магистр Йода из «Звёздных войн».

    В воскресенье Минобразования Саудовской Аравии провело экстренное заседание, после того как чиновников стали обвинять в намеренном издевательстве над королем. Речь идет о фотографии, которая была обнаружена в школьном учебнике. На снимке король Фейсал бен Абдель Азиз подписывает устав ООН в 1945 году. А рядом с ним сидит магистр Йода.

    Министр образования страны Ахмед аль-Иса уже попросил прощения за нечаянную ошибку с фотографией. Виновных в том, что фейковая фотография появилась в учебнике, определит специальная комиссия.

    Коллаж создал саудовский художник Абдалла аш-Шахри. Он рассказал, что это только одна из его работ, созданных с помощью фотошопа, и подчеркнул, что он сам не имеет отношения к появлению композиции в учебниках. Художник заявил, что целью серии коллажей, где современные персонажи присутствуют на исторических снимках, было «показать историю более веселой». По словам аш-Шахри, что для исторического кадра с королем он выбрал именно магистра Йоду, потому что тот символизирует мудрость, спокойствие и силу.



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