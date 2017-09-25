В Саудовской Аравии изымают учебники из-за фото магистра Йоды с королем

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr — SilentRuins (@SilentRuins) 21 сентября 2017 г.

В воскресенье Минобразования Саудовской Аравии провело экстренное заседание, после того как чиновников стали обвинять в намеренном издевательстве над королем. Речь идет о фотографии, которая была обнаружена в школьном учебнике. На снимке король Фейсал бен Абдель Азиз подписывает устав ООН в 1945 году. А рядом с ним сидит магистр Йода.Министр образования страны Ахмед аль-Иса уже попросил прощения за нечаянную ошибку с фотографией. Виновных в том, что фейковая фотография появилась в учебнике, определит специальная комиссия.Коллаж создал саудовский художник Абдалла аш-Шахри. Он рассказал, что это только одна из его работ, созданных с помощью фотошопа, и подчеркнул, что он сам не имеет отношения к появлению композиции в учебниках. Художник заявил, что целью серии коллажей, где современные персонажи присутствуют на исторических снимках, было «показать историю более веселой». По словам аш-Шахри, что для исторического кадра с королем он выбрал именно магистра Йоду, потому что тот символизирует мудрость, спокойствие и силу.