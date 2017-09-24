Бесстыдники
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Бесстыдники

    В Канаде мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен

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    • Фото: @ctvwinnipeg / twitter.com
    В Канаде мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен

    В Канаде мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен

    В Канаде мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен
  • Фото: @ctvwinnipeg / twitter.com

    • В канадском городе Виннипег полицейский получил ранение в результате нападения вооруженного ножом мужчины.

    Как передает телеканал CTV, полицейский патруль прибыл в один из спальных районов города Виннипег по вызову. Мужчина с ножом напал на офицера полиции и успел его ранить прежде, чем полиция открыла огонь. Нападавшего доставили в больницу, где он скончался. 35-летний полицейский в реанимации.

    В полиции сообщили, что нападавший был известен стражам порядка, так как уже неоднократно привлекался ранее к ответственности за различные правонарушения.

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