В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

В драке с официантом из турецкого отеля белорусский турист получил смертельные ранения ножом.
Турист из Белоруссии погиб после драки с официантом из отеля на одном из курортов Турции. Инцидент произошел в районе Мармариса на юго-западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что 28-летний Виктор Халадко зашел в бар отеля после его закрытия и потребовал себя обслужить. 17-летний официант отказался это сделать, и между двумя мужчинами завязалась драка. Официант несколько раз ударил Халадко ножом. Турист вскоре был госпитализирован, но спасти его не смогли: в больнице он скончался от ран.
Преступник уже задержан, суд рассмотрит решение о его аресте.
Сообщается, что 28-летний Виктор Халадко зашел в бар отеля после его закрытия и потребовал себя обслужить. 17-летний официант отказался это сделать, и между двумя мужчинами завязалась драка. Официант несколько раз ударил Халадко ножом. Турист вскоре был госпитализирован, но спасти его не смогли: в больнице он скончался от ран.
Преступник уже задержан, суд рассмотрит решение о его аресте.
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