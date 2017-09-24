Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

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    В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

    В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

    В драке с официантом из турецкого отеля белорусский турист получил смертельные ранения ножом.

    Турист из Белоруссии погиб после драки с официантом из отеля на одном из курортов Турции. Инцидент произошел в районе Мармариса на юго-западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что 28-летний Виктор Халадко зашел в бар отеля после его закрытия и потребовал себя обслужить. 17-летний официант отказался это сделать, и между двумя мужчинами завязалась драка. Официант несколько раз ударил Халадко ножом. Турист вскоре был госпитализирован, но спасти его не смогли: в больнице он скончался от ран.

    Преступник уже задержан, суд рассмотрит решение о его аресте.

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