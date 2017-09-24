Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Гражданина Украины убили в лагере для беженцев в Баварии

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    Гражданина Украины убили в лагере для беженцев в Баварии

    Гражданина Украины убили в лагере для беженцев в Баварии

    Немецкая полиция подтвердила гибель украинца в баварском городе Эггенфельден.

    Консульский департамент МИД Украины подтвердил гибель украинца в легере для беженцев в баварском Эггенфельдене. Об этом со ссылкой на немецкую полицию говорится в Twitter ведомства.

    Консульский департамент МИД Украины: «Полиция города Пассау подтвердила гибель украинца в Эггенфельдене. Расследуются причины и обстоятельства трагедии».

    Как сообщили немецкие СМИ, сегодня в общежитии для беженцев в Эггенфельдене произошел конфликт, в результате которого погиб гражданин Украины. Полиция подтвердила, что смерть наступила в результате убийства. Генконсульство Украины в Мюнхене уже связалось с родными погибшего, передает РИА Новости.

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