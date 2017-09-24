Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    В Теннесси злоумышленник расстрелял прихожан в церкви, шестеро ранены

    комментировать
    • Фото: @NC5_AKoehn / twitter.com
    В Теннесси злоумышленник расстрелял прихожан в церкви, шестеро ранены

    В Теннесси злоумышленник расстрелял прихожан в церкви, шестеро ранены

    В Теннесси злоумышленник расстрелял прихожан в церкви, шестеро ранены
  • Фото: @NC5_AKoehn / twitter.com

    • По меньшей мере шесть человек ранены при стрельбе в церкви в штате Теннесси.

    Выстрелы прогремели на утренней службе в церкви в пригороде американского города Нэшвилл в штате Теннесси около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Подробности произошедшего пока неизвестны. Представители полиции и администрации Нэшвилла не комментируют ситуацию.

    Между тем, по некоторым данным, стрелок уже задержан полицейскими.

    В церкви, где произошла стрельба, работают правоохранители. Место происшествия оцеплено, сообщает телеканал NBC.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru