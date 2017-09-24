В Теннесси злоумышленник расстрелял прихожан в церкви, шестеро ранены

По меньшей мере шесть человек ранены при стрельбе в церкви в штате Теннесси.
Выстрелы прогремели на утренней службе в церкви в пригороде американского города Нэшвилл в штате Теннесси около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Подробности произошедшего пока неизвестны. Представители полиции и администрации Нэшвилла не комментируют ситуацию.
Между тем, по некоторым данным, стрелок уже задержан полицейскими.
В церкви, где произошла стрельба, работают правоохранители. Место происшествия оцеплено, сообщает телеканал NBC.
Между тем, по некоторым данным, стрелок уже задержан полицейскими.
В церкви, где произошла стрельба, работают правоохранители. Место происшествия оцеплено, сообщает телеканал NBC.
Комментарии