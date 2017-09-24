«Холодная война не закончилась»: бывшие офицеры ЦРУ рассказали о своей работе

Их придумали в 1947 году и начали выращивать в Виргинии. Место так и называется — Ферма. Законы роста просты: ты хороший парень, работаешь на США, приказы лучше не обсуждать.

Послужной список людей с Фермы — в киноэпосах и лагерях беженцев по всему миру: Гондурас, Чили, Никарагуа, Гватемала, Сальвадор, Ливия, Ирак.



Ахмед Каддафи ад-Дам, двоюродный брат Муаммара Каддафи: «Мой брат помнил, как ЦРУ долго обрабатывало очень осторожного Саддама, подводя его к мысли вторгнуться в Кувейт. Мой брат уже тогда сказал — это конец всему. Это толпы беженцев и крах всего Ближнего Востока».



Одновременный рак у пяти несогласных с США латиноамериканских президентов — это данность, которую Уго Чавес пытался объяснить Фермой. По мнению его преемника Николаса Мадуро, ЦРУ готовит в стране переворот, чтобы завладеть нефтью.



Именно резкое падение цен называют одним из рычагов, на который нажали, чтобы разрушить еще одну страну, которой тоже уже нет. В СССР хотели верить, что в вечной схватке КГБ с ЦРУ она обошла Ферму по урожаям. Это было в самом конце 80-х.



Роберт Розенберг — сын казненных на электрическом стуле Розенбергов — считает своих родителей первыми жертвами ЦРУ. Он уверяет: отец понимал, что США не выживут, если бомба будет в одних руках. ЦРУ вычислило его и наказало за то, что, слив информацию СССР, он испортил репутацию американских разведчиков.



Советского союза не стало, однако «холодная война» не закончилась. Заканчивать ее невыгодно, считает бывший офицер ЦРУ Роберт Стил.



Роберт Стил, бывший офицер ЦРУ: «Мы продолжаем демонизировать Россию. ЦРУ просто вышло из-под контроля».



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