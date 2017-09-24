В Хорватии 17-летний молодой человек устроил поножовщину в кафе, шестеро ранены

Молодой человек напал на посетителей кафе в городе Слатина в восточной части Хорватии.
Конфликт в кафе произошел в ночь на 24 сентября. В результате 17-летний молодой человек ножом ранил шестерых человек в возрасте от 17 до 28 лет.
Пятеро пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой, а шестого пришлось госпитализировать из-за тяжелого ранения.
Нападавший уже задержан полицейскими. Сейчас ведется расследование происшествия, сообщили в МВД Хорватии.
Пятеро пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой, а шестого пришлось госпитализировать из-за тяжелого ранения.
Нападавший уже задержан полицейскими. Сейчас ведется расследование происшествия, сообщили в МВД Хорватии.
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