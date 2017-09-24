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    Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь

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    • Фото: lockheedmartin.com
    Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь

    Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь

    Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь
  • Фото: lockheedmartin.com

    • Минобороны Великобритании закупило беспилотники Desert Hawk III на сумму более 15 миллионов фунтов (20,2 миллиона долларов), неспособные лететь в дождливую погоду.

    По данным газеты Sunday Times, беспилотники Desert Hawk III были закуплены еще в 2007 году для операций в Ираке, однако в этом году ненадежную технику перебросили в Эстонию.

    На покупку 221 дрона британское оборонное ведомство тогда потратило более 15 миллионов фунтов. Однако выяснилось, что беспилотники теряли ориентиры, как только начинался дождь: дроны сначала резко разгонялись, а потом пикировали вниз. В итоге британские военные были вынуждены использовать другие боевые машины, которые арендовались у частников.

    Опубликованную в газете информацию уже прокомментировали в компании — производителе дронов Lockheed Martin. Там отметили: чтобы беспилотники выполняли свои функции во время дождя, необходимо было установить обновление.

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