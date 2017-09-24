Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь

Минобороны Великобритании закупило беспилотники Desert Hawk III на сумму более 15 миллионов фунтов (20,2 миллиона долларов), неспособные лететь в дождливую погоду.
По данным газеты Sunday Times, беспилотники Desert Hawk III были закуплены еще в 2007 году для операций в Ираке, однако в этом году ненадежную технику перебросили в Эстонию.
На покупку 221 дрона британское оборонное ведомство тогда потратило более 15 миллионов фунтов. Однако выяснилось, что беспилотники теряли ориентиры, как только начинался дождь: дроны сначала резко разгонялись, а потом пикировали вниз. В итоге британские военные были вынуждены использовать другие боевые машины, которые арендовались у частников.
Опубликованную в газете информацию уже прокомментировали в компании — производителе дронов Lockheed Martin. Там отметили: чтобы беспилотники выполняли свои функции во время дождя, необходимо было установить обновление.
На покупку 221 дрона британское оборонное ведомство тогда потратило более 15 миллионов фунтов. Однако выяснилось, что беспилотники теряли ориентиры, как только начинался дождь: дроны сначала резко разгонялись, а потом пикировали вниз. В итоге британские военные были вынуждены использовать другие боевые машины, которые арендовались у частников.
Опубликованную в газете информацию уже прокомментировали в компании — производителе дронов Lockheed Martin. Там отметили: чтобы беспилотники выполняли свои функции во время дождя, необходимо было установить обновление.
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