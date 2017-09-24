С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

Удивительное небесное шоу удалось запечатлеть с борта Международной космической станции.

303 астрономия

космос

МКС

Очень трудно поверить в то, что кадры северного сияния, снятые с МКС, настоящие. Изображение настолько четкое и красивое, что складывается впечатление, будто его нарисовали на компьютере.



Сначала северное сияние переливается всеми оттенками зеленого цвета, начиная от изумрудного и заканчивая светло-салатовым, потом постепенно отдает бирюзовым, голубым и в финале записи становится насыщенным васильково-синим.