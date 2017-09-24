Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации
    С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния. МКС, астрономия, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

    С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

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    С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

    С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

    С борта МКС сделали уникальную съемку северного сияния

      Удивительное небесное шоу удалось запечатлеть с борта Международной космической станции.

      Очень трудно поверить в то, что кадры северного сияния, снятые с МКС, настоящие. Изображение настолько четкое и красивое, что складывается впечатление, будто его нарисовали на компьютере.

      Сначала северное сияние переливается всеми оттенками зеленого цвета, начиная от изумрудного и заканчивая светло-салатовым, потом постепенно отдает бирюзовым, голубым и в финале записи становится насыщенным васильково-синим.

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