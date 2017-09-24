Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

В Сочи появилась новая дубовая аллея. Молодые деревья высадили участники и организаторы всероссийского конкурса «Учитель года».

В эти дни в одной из сочинских школ проходит заключительный этап соревнований. На определение победителя отводится чуть больше недели.



Александр Шагалов, победитель конкурса «Учитель года — 2016»: «Если говорить в целом, то мы ищем интересную личность не только как учителя, но и как человека. Потому что если ты человек интересный, всесторонне развитый, глубокий, то ты не можешь быть плохим учителем».



Александр Шагалов знает о сложности конкурса не понаслышке. Год назад он его выиграл, а на этот раз вошел в состав жюри.