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    Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи. Сочи, образование, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

    Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

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    Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

    Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

    Участники конкурса «Учитель года» высадили дубовую аллею в Сочи

      В Сочи появилась новая дубовая аллея. Молодые деревья высадили участники и организаторы всероссийского конкурса «Учитель года».

      В эти дни в одной из сочинских школ проходит заключительный этап соревнований. На определение победителя отводится чуть больше недели.

      Александр Шагалов, победитель конкурса «Учитель года — 2016»: «Если говорить в целом, то мы ищем интересную личность не только как учителя, но и как человека. Потому что если ты человек интересный, всесторонне развитый, глубокий, то ты не можешь быть плохим учителем».

      Александр Шагалов знает о сложности конкурса не понаслышке. Год назад он его выиграл, а на этот раз вошел в состав жюри.

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