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Следствие вели…

    Сборная Таджикистана выиграла футбольный ЧМ среди посольств

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    Сборная Таджикистана выиграла футбольный ЧМ среди посольств

    Сборная Таджикистана выиграла футбольный ЧМ среди посольств

    Дипломаты Таджикистана стали чемпионами мира. Они победили коллег из других стран на турнире, который прошел на стадионе Стрельцова в Москве. Соревновались сотрудники джипмиссий не в риторике, а в умении лучше играть в футбол.

    Первый в истории неофициальный чемпионат мира среди посольств стартовал в субботу. В финале дипломаты Таджикистана по буллитам обыграли колумбийцев. В турнире приняли участие 12 сборных. Россияне заняли 5-е место, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что такие состязания должны стать доброй традицией. «Главное, что в этих соревнованиях есть командный дух. Все прошло на отличном уровне, есть задумка продолжать это и дальше, в следующем году постараемся провести такой чемпионат снова», — заявила Захарова.

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