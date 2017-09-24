Сборная Таджикистана выиграла футбольный ЧМ среди посольств

Дипломаты Таджикистана стали чемпионами мира. Они победили коллег из других стран на турнире, который прошел на стадионе Стрельцова в Москве. Соревновались сотрудники джипмиссий не в риторике, а в умении лучше играть в футбол.
Первый в истории неофициальный чемпионат мира среди посольств стартовал в субботу. В финале дипломаты Таджикистана по буллитам обыграли колумбийцев. В турнире приняли участие 12 сборных. Россияне заняли 5-е место, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что такие состязания должны стать доброй традицией. «Главное, что в этих соревнованиях есть командный дух. Все прошло на отличном уровне, есть задумка продолжать это и дальше, в следующем году постараемся провести такой чемпионат снова», — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что такие состязания должны стать доброй традицией. «Главное, что в этих соревнованиях есть командный дух. Все прошло на отличном уровне, есть задумка продолжать это и дальше, в следующем году постараемся провести такой чемпионат снова», — заявила Захарова.
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