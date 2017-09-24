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    Разбойники с палками атаковали магазин на северо-востоке Москвы

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    Разбойники с палками атаковали магазин на северо-востоке Москвы

    Разбойники с палками атаковали магазин на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

    Полицейские ищут пятерых разбойников, атаковавших продуктовый магазин на северо-востоке столицы.

    По данным правоохранительных органов, накануне, 23 сентября, поздно вечером пятеро злоумышленников в медицинских масках ворвались в магазин на проспекте Мира. Угрожая палками, грабители разбили витрины и, забрав кассовый аппарат с деньгами, скрылись.

    Как сообщает агентство «Москва», материальный ущерб составил 50 тыс. рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

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