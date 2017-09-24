Разбойники с палками атаковали магазин на северо-востоке Москвы

Полицейские ищут пятерых разбойников, атаковавших продуктовый магазин на
северо-востоке столицы.
По данным правоохранительных органов, накануне, 23 сентября, поздно вечером пятеро злоумышленников в медицинских масках ворвались в магазин на проспекте Мира. Угрожая палками, грабители разбили витрины и, забрав кассовый аппарат с деньгами, скрылись.
Как сообщает агентство «Москва», материальный ущерб составил 50 тыс. рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Как сообщает агентство «Москва», материальный ущерб составил 50 тыс. рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
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