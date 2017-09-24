Меланья Трамп провела акцию против ожирения в саду Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп в рамках акции против детского ожирения посадила вместе с вашингтонскими школьниками в саду Белого дома овощи.
Трансляцию акции с участием супруги президента США Меланьи Трамп организовал Белый дом, сообщает ТАСС.
Первая леди США, переодевшись в повседневную одежду — черные брюки, клетчатую рубашку и кеды, — вооружилась лопатой и вместе с американскими школьниками копала грядки и сажала капусту, горох, редиску и шпинат. Также супруга президента прочла детям мини-лекцию о ЗОЖ, после чего раздала всем участникам по маленькой баночке меда.
Меланья Трамп, первая леди США: «Я верю в здоровое питание, потому что оно отражается на том, как мы думаем, на нашем теле. Советую вам продолжать кушать как можно больше фруктов и овощей, и тогда вы вырастете здоровыми и сможете позаботиться о себе».
Так называемый Кухонный сад на территории Белого дома открыла в 2009-м супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель. Сад и небольшой огород были задуманы в рамках программы «Давайте двигаться!», направленной против детского ожирения.
Первая леди США, переодевшись в повседневную одежду — черные брюки, клетчатую рубашку и кеды, — вооружилась лопатой и вместе с американскими школьниками копала грядки и сажала капусту, горох, редиску и шпинат. Также супруга президента прочла детям мини-лекцию о ЗОЖ, после чего раздала всем участникам по маленькой баночке меда.
Меланья Трамп, первая леди США: «Я верю в здоровое питание, потому что оно отражается на том, как мы думаем, на нашем теле. Советую вам продолжать кушать как можно больше фруктов и овощей, и тогда вы вырастете здоровыми и сможете позаботиться о себе».
Так называемый Кухонный сад на территории Белого дома открыла в 2009-м супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель. Сад и небольшой огород были задуманы в рамках программы «Давайте двигаться!», направленной против детского ожирения.
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