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    Меланья Трамп провела акцию против ожирения в саду Белого дома

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    Меланья Трамп провела акцию против ожирения в саду Белого дома

    Меланья Трамп провела акцию против ожирения в саду Белого дома

    Меланья Трамп провела акцию против ожирения в саду Белого дома
  • Фото: Associated Press © 2017, Andrew Harnik

    • Первая леди США Меланья Трамп в рамках акции против детского ожирения посадила вместе с вашингтонскими школьниками в саду Белого дома овощи.

    Трансляцию акции с участием супруги президента США Меланьи Трамп организовал Белый дом, сообщает ТАСС.

    Первая леди США, переодевшись в повседневную одежду — черные брюки, клетчатую рубашку и кеды, — вооружилась лопатой и вместе с американскими школьниками копала грядки и сажала капусту, горох, редиску и шпинат. Также супруга президента прочла детям мини-лекцию о ЗОЖ, после чего раздала всем участникам по маленькой баночке меда.

    Меланья Трамп, первая леди США: «Я верю в здоровое питание, потому что оно отражается на том, как мы думаем, на нашем теле. Советую вам продолжать кушать как можно больше фруктов и овощей, и тогда вы вырастете здоровыми и сможете позаботиться о себе».

    Так называемый Кухонный сад на территории Белого дома открыла в 2009-м супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель. Сад и небольшой огород были задуманы в рамках программы «Давайте двигаться!», направленной против детского ожирения.

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