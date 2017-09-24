Анастасия Стоцкая впервые показала дочь

4-месячная дочь Стоцкой Вера засыпает под мамино пение на сцене и кочует по театральным гримеркам.
Пока певица раздает интервью, ее дочь Веру не спускает с рук мама Стоцкой, а развлекает родной дядя, актер Павел Майков. Коллеги пытаются разглядеть, на кого похожа малышка Вера: носик, большие карие глаза и пышная шевелюра у дочери папины, да и старший сын Анастасии — 6-летний Саша — точная копия ее супруга Сергея. Но артистка и не против, главное, характер у детей, как у нее — нордический.
Певица стала мамой во второй раз 4 месяца назад, но уже через неделю после родов зажигала на вечеринках, а на работу вышла, едва Вера начала «агукать». Дочь Стоцкой практически живет за кулисами: засыпает под мамино пение на сцене, подгузники ей меняют в гримерке. Зато кормят девочку по часам, как и положено.
Анастасия Стоцкая: «Я кормлю ее грудью. Поэтому она и рядом, собственно, всегда, везде со мной. Пока я еще не пришла в форму, как минимум пять килограмм лишних у меня есть, а до идеала — минус 10. К сожалению, заниматься спортом возможности не было».
34-летняя певица временно ушла с эстрады, по гастролям не ездит, единственный ее заработок — это театр. А когда певица на сцене, ее дочь под присмотром близких людей. Продолжение — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Певица стала мамой во второй раз 4 месяца назад, но уже через неделю после родов зажигала на вечеринках, а на работу вышла, едва Вера начала «агукать». Дочь Стоцкой практически живет за кулисами: засыпает под мамино пение на сцене, подгузники ей меняют в гримерке. Зато кормят девочку по часам, как и положено.
Анастасия Стоцкая: «Я кормлю ее грудью. Поэтому она и рядом, собственно, всегда, везде со мной. Пока я еще не пришла в форму, как минимум пять килограмм лишних у меня есть, а до идеала — минус 10. К сожалению, заниматься спортом возможности не было».
34-летняя певица временно ушла с эстрады, по гастролям не ездит, единственный ее заработок — это театр. А когда певица на сцене, ее дочь под присмотром близких людей. Продолжение — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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