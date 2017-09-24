Натали рассказала, как убрала обвисшую грудь и пигментные пятна

На какие жертвы идет певица Натали ради вечной молодости?
Певица Натали — под капельницей. На лице — болотная жижа. К личному врачу-косметологу, как на работу, Натали ходит вот уже 15 лет. И не скрывает: у нее в скулах — золотые нити, а в жилах течет кровь пополам с омолаживающей гиалуроновой кислотой. Зато в свои 43 она выглядит, как 20 лет назад в знаменитом клипе.
Первую процедуру Натали сделала в 29 лет, когда заметила на лбу первую морщинку, а под глазами — гусиные лапки. Потом певца избавлялась от пигментных пятен с помощью лазера. После процедуры старая кожа слезает с лица, как чулок. Натали несколько дней не выходила из дома. Поклонники не верят: неужели на пятом десятке к идеальному лицу и точеной фигуре Натали до сих пор не приложили руку пластические хирурги? А она честно отвечает.
Натали: «Пластика и нож на лице не были, пластика была на груди».
После первых родов Натали не могла смотреть на себя в зеркало: и без того небольшая грудь после вскармливания стала еще меньше и потеряла былую форму. Тогда-то певица и решилась на грудные импланты.
Натали: «Я была почти уверена, что после беременности и родов у женщин, ну, хотя бы на размерчик грудь-то увеличивается, у меня не только не увеличилась — она ушла в минус. Так много уделяла мыслям о груди, что мне просто это надоело, и действительно, когда я сделала, я об этом забыла, что она даже есть, то есть меня пропорционально все устраивает, и замечательно».
Новый бюст второго размера оплатил муж певицы Александр Рудин. Для красавицы жены супругу ничего не жалко, ведь она еще и многодетная мать. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Первую процедуру Натали сделала в 29 лет, когда заметила на лбу первую морщинку, а под глазами — гусиные лапки. Потом певца избавлялась от пигментных пятен с помощью лазера. После процедуры старая кожа слезает с лица, как чулок. Натали несколько дней не выходила из дома. Поклонники не верят: неужели на пятом десятке к идеальному лицу и точеной фигуре Натали до сих пор не приложили руку пластические хирурги? А она честно отвечает.
Натали: «Пластика и нож на лице не были, пластика была на груди».
После первых родов Натали не могла смотреть на себя в зеркало: и без того небольшая грудь после вскармливания стала еще меньше и потеряла былую форму. Тогда-то певица и решилась на грудные импланты.
Натали: «Я была почти уверена, что после беременности и родов у женщин, ну, хотя бы на размерчик грудь-то увеличивается, у меня не только не увеличилась — она ушла в минус. Так много уделяла мыслям о груди, что мне просто это надоело, и действительно, когда я сделала, я об этом забыла, что она даже есть, то есть меня пропорционально все устраивает, и замечательно».
Новый бюст второго размера оплатил муж певицы Александр Рудин. Для красавицы жены супругу ничего не жалко, ведь она еще и многодетная мать. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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