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    Главный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны. Путин, СССР, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны

    Главный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны

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    Главный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны

    Главный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны

    Главный голос России дядя Женя раскрыл НТВ кремлевские тайны

      Главный голос Кремля и всей России впервые расскажет о своей работе. Как он работает с Владимиром Путиным? Чем ему не понравился Дональд Трамп? Как Дмитрий Медведев помог ему «отбрить» Барака Обаму? Что для него так и не сделал Михаил Горбачев? Что ему было, когда он назвал Леонида Ильича Брежнева Леонидом Иосифовичем? Все кремлевские тайны — в исполнении первого голоса.

      Главный голос Российской Федерации — не Иосиф Кобзон, и даже не Нагиев. Евгений Александрович Хорошевцев — для первых лиц государства просто дядя Женя.
      В Кремле дядю Женю знают еще со времен Брежнева.

      Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Генеральные секретари через запятую проходили в творческой биографии дяди Жени. И лишь в эпоху Ельцина административный ресурс лишил дядю Женю голоса. Впрочем, в 2000 году Хорошевцев вернулся.

      Евгений Хорошевцев: «Меня впервые в 2000 году пригласил Владимир Владимирович Путин на свою инаугурацию. Кто ему сказал, сам ли он услышал, но, когда мы потом остались на прием, он мне сказал: „Слава Богу, что у нас есть теперь свой Левитан“. Вот его были слова. Я запомнил это на всю жизнь».

      Свою путевку в жизнь Хорошевцев получил еще от великого Юрия Левитана. Лично в руки в 1968 году. Знаменитый голос Совинформбюро Левитан и начинающий режиссер Всесоюзного радио Хорошевцев познакомились накануне первомайской демонстрации трудящихся.

      Во многом Хорошевцев повторил судьбу легендарного маэстро. Тогда для всей страны Юрий Левитан был человек-невидимка. Народ знал его только по голосу, а не в лицо. Герой невидимого фронта — это относится и Хорошевцеву.

      Евгений Хорошевцев: «Как мне говорил Левитан: Женя, только не объявляй, пожалуйста, войну. Я говорю: я никогда не буду это делать, потому что мне это не нужно».

      Евгений Хорошевцев впервые расскажет о своей работе с первыми лицами государства и раскроет профессиональные секреты в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Подробности — в видеоматериале.

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