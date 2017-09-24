Рудковская и Плющенко обвенчались и устроили пир в готическом особняке

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко долгие годы ждал, пока жена согласиться с ним обвенчаться. После 8 лет законного брака Яна Рудковская и знаменитый спортсмен пошли к алтарю, а потом устроили грандиозную вечеринку, который скромно назвали «ужином с развлекательной программой».
Клятвами верности Рудковская и Плющенко обменялись в присутствии детей. За таинством наблюдали 15-летний Андрей, 14-летний Николай и четырехлетний Саша. Для торжественного приема по случаю венчания супруги арендовали готический особняк, который от пола до потолка декорировали розами. Столы на 125 персон украсили живыми орхидеями.
Для наряда невеста предпочла модный в этом сезоне цвет античной розы и подруг обязала одеться соответствующе. Продюсер дважды сменила платья, под каждое из которых прямиком из Европы ей доставили тиары из платины с бриллиантами.
Среди приглашенных были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Татьяна Навка и другие знаменитости. Сюрпризом вечера стал 6-метровый торт, украшенный сахарной ватой, ангелами из марципана и карамельным сердцем. Гости веселились до утра. Рудковская даже позволила себе нарушить этикет и под конец вечера скинула туфли. О том, что звезды подарили виновникам торжества, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
Для наряда невеста предпочла модный в этом сезоне цвет античной розы и подруг обязала одеться соответствующе. Продюсер дважды сменила платья, под каждое из которых прямиком из Европы ей доставили тиары из платины с бриллиантами.
Среди приглашенных были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Татьяна Навка и другие знаменитости. Сюрпризом вечера стал 6-метровый торт, украшенный сахарной ватой, ангелами из марципана и карамельным сердцем. Гости веселились до утра. Рудковская даже позволила себе нарушить этикет и под конец вечера скинула туфли. О том, что звезды подарили виновникам торжества, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
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