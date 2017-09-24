Экс-супруга Ефремова сидит без денег и боится говорить о бывшем муже

Михаил Ефремов выходит в свет со своей мамой и четвертой женой Софьей. Он — высокооплачиваемый актер и любимец публики, а его бывшая супруга сидит без денег. Ксения Качалина осталась без средств к существованию.
Всего 10 лет назад Ксения Качалина была популярной актрисой. Ее партнерами по фильмам были Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и Александр Абдулов. На съемочной площадке она встретила и Михаила Ефремова, от которого родила дочь. Казалось, рядом представителем знаменитой династии Качалина будет как за каменной стеной. Сейчас у нее нет денег даже на самое необходимое.
Бывшая жена Ефремова перестала пользоваться декоративной косметикой, носит видавшую виды мешковатую одежду и не скрывает, что горячими и горячительными напитками ее угощают друзья. Из своей квартиры в самом центре Москвы 46-летняя актриса выходит крайне редко, к себе не приглашает, оправдываясь, что у нее полный беспорядок.
Ксения Качалина, актриса: «Я приглашу вас в гости после того, как будет произведена уборка. Может
быть, мы дойдем до магазина, и вы мне купите сигарет?»
Качалина после расставания с Ефремовым на последние деньги уехала с маленькой дочкой в Гоа в поисках лучшей жизни. В газетах писали, что, вернувшись в Россию, женщина топила горе на дне бутылки и совершенно не занималась ребенком, поэтому артист принял решение забрать у Качалиной дочь.
Михаил Ефремов вынужден постоянно выкраивать из семейного бюджета деньги на содержание бывшей жены, а та в ответ не напоминает дочке о своем существовании. Программа «Ты не поверишь!» выяснила, почему Качалина категорически отказывается говорить о бывшем муже.
Бывшая жена Ефремова перестала пользоваться декоративной косметикой, носит видавшую виды мешковатую одежду и не скрывает, что горячими и горячительными напитками ее угощают друзья. Из своей квартиры в самом центре Москвы 46-летняя актриса выходит крайне редко, к себе не приглашает, оправдываясь, что у нее полный беспорядок.
Ксения Качалина, актриса: «Я приглашу вас в гости после того, как будет произведена уборка. Может
быть, мы дойдем до магазина, и вы мне купите сигарет?»
Качалина после расставания с Ефремовым на последние деньги уехала с маленькой дочкой в Гоа в поисках лучшей жизни. В газетах писали, что, вернувшись в Россию, женщина топила горе на дне бутылки и совершенно не занималась ребенком, поэтому артист принял решение забрать у Качалиной дочь.
Михаил Ефремов вынужден постоянно выкраивать из семейного бюджета деньги на содержание бывшей жены, а та в ответ не напоминает дочке о своем существовании. Программа «Ты не поверишь!» выяснила, почему Качалина категорически отказывается говорить о бывшем муже.
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