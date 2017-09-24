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    Четверых пропавших в Сочи детей нашли на чердаке дома

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    Четверых пропавших в Сочи детей нашли на чердаке дома

    Четверых пропавших в Сочи детей нашли на чердаке дома

    Сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних детей, которые пропали накануне в Сочи.

    Трех мальчиков и одну девочку, которые ушли на прогулку накануне днем и не вернулись домой, обнаружили полицейские в Сочи. Местные СМИ сообщают, что детей обнаружили на чердаке одного из жилых домов.

    «Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Ранее сообщалось, что в Сочи пропали несовершеннолетние дети 2006-го, 2007-го и 2008 годов рождения. В поисковой операции участвовали полицейские, волонтеры и местные жители.

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